Гол защитника "Кайрата" в свои ворота признан лучшим в 24-м туре КПЛ-2021. Выбираем самый красивый в 25-м

Vesti.kz в рубрике "Гол тура" определили лучшее взятие ворот в 24-м туре Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу.
Примечательно то, что лучшим признан гол в собственные ворота защитника "Кайрата" Нуралы Алипа. На 73-й минуте матча с "Актобе" игрок обороны алматинцев роскошным ударом в угол завершил размашистую атаку соперника. Благо для "желто-черных" этот мяч был забит, когда алматинцы уже выигрывали со счетом 2:0. В итоге они сумели одержать победный результат и увезти из Актобе три очка.
За автогол Алипа проголосовало 38 процентов читателей.
Второе место в голосовании занял Эльхан Астанов из "Ордабасы". Он набрал 18 процентов. Михаил Гащенков из "Акжайыка" с 17 процентами на третьем месте. У Марина Томасова из "Астаны" 15 процентов. А Диас Калыбаев из "Жетысу", набрав 12 процентов, замкнул топ-5 голосования.
Теперь предлагаем выбрать самый красивый гол 24-го тура. Примечательно, что среди предложенных вариантов есть взятие собственных ворот. Отдать голос за лучший из них можно по этой " target="_blank">ссылке. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных голевых эпизодов:
Азат Нургалиев ("Тобол")
Полузащитник "Тобола" в матче с "Шахтером" на 56-й минуте довел счет до крупного - 3:0. Нургалиев расторопнее всех оказался в штрафной карагандинцев после подачи углового, пробив с лету под перекладину. "Тобол" выиграл эту встречу со счетом 4:1 и перехватил лидерство у "Астаны", которая уступила "Кайрату".
Карам Султанов ("Ордабасы")
Защитник "Ордабасы" на 33-й минуте матча с "Таразом" забил победный гол. Султанов красивым ударом головой замкнул подачу со штрафного, удвоив преимущество шымкентцев. Поединок завершился их победой со счетом 2:1. "Ордабасы" с пятой строчки переместился на одну позицию выше.
Артем Дмитриев ("Жетысу")
Эстонский легионер принес победу "Жетысу" в матче неудачников КПЛ-2021. На 38-й минуте поединка с "Кайсаром" Дмитриев, получив мяч в центре поля, продвинулся к штрафной и точно метров с 25 пробил в угол ворот кызылординцев. Этот гол стал единственным во встрече.
Виталий Балашов ("Актобе")
Форвард "Актобе" отметился победным голом в ворота "Турана". На 66-й минуте Балашов со штрафного пробил точно в угол. "Актобе" выиграл 2:1 и поднялся на шестое место в турнирной таблице.
Алексей Залесский ("Каспий")
Залесский в поединке с "Акжайыком" точным ударом со штрафного открыл счет. "Каспий", благодаря дублю белоруса, уверенно вел у уральцев 2:0. Однако "Акжайык" сподобился на камбэк - 2:2.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:
1-й тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".
2-й тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".
3-й тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".
4-й тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".
5-й тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".
6-й тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара".
7-й тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".
8-й тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Кызыл-Жара".
9-й тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".
10-й тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".
11-й тур. Бруно Алекс ("Атырау") - гол в ворота "Тараза".
12-й тур. Эрвен Мукам ("Актобе") - гол в ворота "Кайрата".
13-й тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Кайсара".
14-й тур. Аслан Дарабаев ("Каспий") - гол в ворота "Астаны".
15-й тур. Шафик Тигруджа ("Каспий") - гол в ворота "Жетысу".
16-й тур. Алан Чочиев ("Шахтер") - гол в ворота "Тараза".
17-й тур. Жакып Кожамберды ("Тараз") - гол в ворота "Турана".
18-й тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Атырау". Юрий Бушман ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Астаны".
19-й тур. Гулжигит Алыкулов ("Кайрат") - гол в ворота "Атырау".
20-й тур. Абдуллай Диакате ("Ордабасы") - гол в ворота "Кайрата".
21-й тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Шахтера"
22-й тур. Марин Томасов ("Астана") - гол в ворота "Тараза"
23-й тур. Артур Шушеначев ("Кайрат") гол в ворота "Акжайыка"
Напомним, матчи 25-го тура КПЛ-2021 состоялись 24 октября. Игры следующего, заключительного тура, пройдут 30 октября. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
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