Гол защитника "Кайрата" в свои ворота признан лучшим в 24-м туре КПЛ-2021. Выбираем самый красивый в 25-м

Vesti.kz в рубрике "Гол тура" определили лучшее взятие ворот в 24-м туре Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу.

Примечательно то, что лучшим признан гол в собственные ворота защитника "Кайрата" Нуралы Алипа. На 73-й минуте матча с "Актобе" игрок обороны алматинцев роскошным ударом в угол завершил размашистую атаку соперника. Благо для "желто-черных" этот мяч был забит, когда алматинцы уже выигрывали со счетом 2:0. В итоге они сумели одержать победный результат и увезти из Актобе три очка.

За автогол Алипа проголосовало 38 процентов читателей.

Второе место в голосовании занял Эльхан Астанов из "Ордабасы". Он набрал 18 процентов. Михаил Гащенков из "Акжайыка" с 17 процентами на третьем месте. У Марина Томасова из "Астаны" 15 процентов. А Диас Калыбаев из "Жетысу", набрав 12 процентов, замкнул топ-5 голосования.

Теперь предлагаем выбрать самый красивый гол 24-го тура. Примечательно, что среди предложенных вариантов есть взятие собственных ворот. Отдать голос за лучший из них можно по этой " target="_blank">ссылке. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных голевых эпизодов:

Азат Нургалиев ("Тобол")

Полузащитник "Тобола" в матче с "Шахтером" на 56-й минуте довел счет до крупного - 3:0. Нургалиев расторопнее всех оказался в штрафной карагандинцев после подачи углового, пробив с лету под перекладину. "Тобол" выиграл эту встречу со счетом 4:1 и перехватил лидерство у "Астаны", которая уступила "Кайрату".

Карам Султанов ("Ордабасы")

Защитник "Ордабасы" на 33-й минуте матча с "Таразом" забил победный гол. Султанов красивым ударом головой замкнул подачу со штрафного, удвоив преимущество шымкентцев. Поединок завершился их победой со счетом 2:1. "Ордабасы" с пятой строчки переместился на одну позицию выше.

Артем Дмитриев ("Жетысу")

Эстонский легионер принес победу "Жетысу" в матче неудачников КПЛ-2021. На 38-й минуте поединка с "Кайсаром" Дмитриев, получив мяч в центре поля, продвинулся к штрафной и точно метров с 25 пробил в угол ворот кызылординцев. Этот гол стал единственным во встрече.

Виталий Балашов ("Актобе")

Форвард "Актобе" отметился победным голом в ворота "Турана". На 66-й минуте Балашов со штрафного пробил точно в угол. "Актобе" выиграл 2:1 и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Алексей Залесский ("Каспий")

Залесский в поединке с "Акжайыком" точным ударом со штрафного открыл счет. "Каспий", благодаря дублю белоруса, уверенно вел у уральцев 2:0. Однако "Акжайык" сподобился на камбэк - 2:2.

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

1-й тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".

2-й тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".

3-й тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".

4-й тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".

5-й тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".

6-й тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

7-й тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".

8-й тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

9-й тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".

10-й тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".

11-й тур. Бруно Алекс ("Атырау") - гол в ворота "Тараза".

12-й тур. Эрвен Мукам ("Актобе") - гол в ворота "Кайрата".

13-й тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Кайсара".

14-й тур. Аслан Дарабаев ("Каспий") - гол в ворота "Астаны".

15-й тур. Шафик Тигруджа ("Каспий") - гол в ворота "Жетысу".

16-й тур. Алан Чочиев ("Шахтер") - гол в ворота "Тараза".

17-й тур. Жакып Кожамберды ("Тараз") - гол в ворота "Турана".

18-й тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Атырау". Юрий Бушман ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Астаны".

19-й тур. Гулжигит Алыкулов ("Кайрат") - гол в ворота "Атырау".

20-й тур. Абдуллай Диакате ("Ордабасы") - гол в ворота "Кайрата".

21-й тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Шахтера"

22-й тур. Марин Томасов ("Астана") - гол в ворота "Тараза"

23-й тур. Артур Шушеначев ("Кайрат") гол в ворота "Акжайыка"

Напомним, матчи 25-го тура КПЛ-2021 состоялись 24 октября. Игры следующего, заключительного тура, пройдут 30 октября. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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