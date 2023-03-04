Гол форварда сборной Казахстана принес победу "Актобе" на старте чемпионата

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 18:00
©ФК "Актобе"

"Актобе" обыграл на выезде талдыкорганский "Жетысу" в первом туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "красно-белых". Решающий гол на 83-й минуте забил форвард сборной Казахстана Максим Самородов.

Стоит отметить, что матч прошел с преимуществом актюбинской команды, вот только ее игроков подводила слабая реализация моментов. Лишь индивидуальное мастерство вышедшего на замену Самородова помогло им дожать соперника.

В следующем туре, 9 марта, "Актобе" примет "Окжетпес", а "Жетысу" дома сыграет с "Астаной".

Напомним, что "Жетысу" в прошлом сезоне стал третьим в первой лиге, в премьер-лиге талдыкорганцы заняли место "Тараза", который из-за финансовых трудностей был вынужден покинуть высший дивизион.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Актобе ФК Жетысу ФК КПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:00
КПЛ
Гол форварда сборной Казахстана принес победу "Актобе" на старте чемпионата
Сегодня , 15:55
КПЛ
"Ордабасы" одержал победу в первом матче КПЛ-2023 с удалением и дебютным голом Исламхана
Сегодня , 14:43
КПЛ
Бауыржан Исламхан стал автором первого гола КПЛ-2023
Сегодня , 11:33
КПЛ
Клуб КПЛ перед стартом сезона покинули несколько футболистов
Сегодня , 09:08
КПЛ
Прямая трансляция матчей "Астана" - "Шахтер", "Ордабасы" - "Каспий" и еще двух игр первого тура КПЛ-2023
Вчера , 22:14
КПЛ
Чемпионат Казахстана установил исторический рекорд до своего старта
Вчера , 21:23
КПЛ
"Кайрат" решил судьбу кандидата в сборную Казахстана
Вчера , 21:12
КПЛ
"Кайрат" и 1XBET вступают в новый сезон
Вчера , 19:58
КПЛ
Камбэк Исламхана, скандал "Астаны" и страдания "Актобе". Пять вопросов перед матчами первого тура КПЛ-2023
Вчера , 19:04
КПЛ
Перед матчем с "Кайратом": казахстанский клуб объявил о трансфере форварда из чемпионата Дании
© 2008 - 2023 ТОО «EML»