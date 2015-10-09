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КПЛ
Сегодня 18:59
 

Гол на 96-й минуте решил исход матча пятикратного чемпиона Казахстана и столичного клуба

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Гол на 96-й минуте решил исход матча пятикратного чемпиона Казахстана и столичного клуба ©instagram.com/ertis_fk

Завершился матч 17-го тура КПЛ-2026 между павлодарским "Иртышом" и столичным "Женисом", сообщают Vesti.kz.

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Завершился матч 17-го тура КПЛ-2026 между павлодарским "Иртышом" и столичным "Женисом", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Павлодаре завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол был забит на 90+6 минуте. Исход встречи решил мяч Марко Евтича.

"Иртыш", являющийся пятикратным чемпионом Казахстана замыкает таблицу КПЛ-2026. Павлодарцы набрали 11 очков и занимают последнее, 16-е место.

"Женис" набрал 21 балл и поднялся на восьмое место.

В следующем туре "Иртыш" примет на своем поле "Астану". Игра пройдет 19 июля. Днем ранее "Женис" сыграет в Астане с жезказганским "Улытау".


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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 4 0 28-9 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Женис 17 5 6 6 14-19 21
9 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
10 Жетысу 16 4 6 6 21-24 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Каспий 16 4 2 10 12-20 14
15 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
16 Иртыш 17 1 8 8 14-22 11

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда   •   Тур 17, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
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