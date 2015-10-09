Гол на 96-й минуте решил исход матча пятикратного чемпиона Казахстана и столичного клуба

Завершился матч 17-го тура КПЛ-2026 между павлодарским "Иртышом" и столичным "Женисом", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Павлодаре завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол был забит на 90+6 минуте. Исход встречи решил мяч Марко Евтича.

"Иртыш", являющийся пятикратным чемпионом Казахстана замыкает таблицу КПЛ-2026. Павлодарцы набрали 11 очков и занимают последнее, 16-е место.

"Женис" набрал 21 балл и поднялся на восьмое место.

В следующем туре "Иртыш" примет на своем поле "Астану". Игра пройдет 19 июля. Днем ранее "Женис" сыграет в Астане с жезказганским "Улытау".

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