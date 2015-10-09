Громкой сенсацией и первым поражением обернулся матч лидера КПЛ-2026

Актауский "Каспий" обыграл шымкентский "Ордабасы" в матче 17-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Кызылорде, где актаусцы проводят домашние матчи завершилась со счетом 3:2 в пользу номинальных хозяев поля.

На 16-й минуте Владислав Климович вывел Каспий вывел "Каспий" вперед. Перед самым перерывом норвежец Берн Йонсен (42-я минута) сравнял счет.

На 56-й минуте Рамазан Абылайхан забил второй гол в ворота шымкентцев. Йосен вскоре сравнял результат, но его мяч был отменен из-за офсайда.

На 81-й минуте Силла Кеба продавил оборону "Ордабасы" и забил третий мяч в ворота шымкентцев. Гости ответили на это мячом Жасулана Амира на 91-й минуте.

Таким образом, шымкентцы потерпели первое поражение в КПЛ-2026. Команда Андрея Мартина по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков. У идущего на втором месте "Кайрата" 39 баллов и на матч больше.

"Каспий" набрал 17 очков и поднялся на 12-е место. В следующем туре "Каспий" сыграет на выезде с "Кайсаром". Матч пройдет 18 июля. На следующий день "Ордабасы" примет "Елимай".

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