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КПЛ
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Громкой сенсацией и первым поражением обернулся матч лидера КПЛ-2026

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Громкой сенсацией и первым поражением обернулся матч лидера КПЛ-2026 ©ФК "Каспий"

Актауский "Каспий" обыграл шымкентский "Ордабасы" в матче 17-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Актауский "Каспий" обыграл шымкентский "Ордабасы" в матче 17-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Кызылорде, где актаусцы проводят домашние матчи завершилась со счетом 3:2 в пользу номинальных хозяев поля.

На 16-й минуте Владислав Климович вывел Каспий вывел "Каспий" вперед. Перед самым перерывом норвежец Берн Йонсен (42-я минута) сравнял счет.

На 56-й минуте Рамазан Абылайхан забил второй гол в ворота шымкентцев. Йосен вскоре сравнял результат, но его мяч был отменен из-за офсайда.

На 81-й минуте Силла Кеба продавил оборону "Ордабасы" и забил третий мяч в ворота шымкентцев. Гости ответили на это мячом Жасулана Амира на 91-й минуте.

Таким образом, шымкентцы потерпели первое поражение в КПЛ-2026. Команда Андрея Мартина по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков. У идущего на втором месте "Кайрата" 39 баллов и на матч больше.

"Каспий" набрал 17 очков и поднялся на 12-е место. В следующем туре "Каспий" сыграет на выезде с "Кайсаром". Матч пройдет 18 июля. На следующий день "Ордабасы" примет "Елимай".

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 12 4 1 30-12 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Женис 17 5 6 6 14-19 21
9 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
10 Жетысу 17 4 6 7 21-25 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Каспий 17 5 2 10 15-22 17
13 Алтай УК 17 3 7 7 12-18 16
14 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
15 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
16 Иртыш 17 1 8 8 14-22 11

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Астана   •   Тур 17, мужчины
12 июля 19:00   •   не начат
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