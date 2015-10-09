Хаби Алонсо раскрыл свои чувства после назначения в "Челси" Сатпаева

Новый главный тренер лондонского "Челси" Хаби Алонсо прокомментировал свое назначение, поделившись впечатлениями от начала работы в английском клубе, сообщают Vesti.kz.

"Это потрясающее чувство, но это большая честь, безусловно. Быть частью этого великого клуба, одного из лучших в мире, добившегося больших успехов за последние десятилетия — это огромная привилегия. Теперь я с нетерпением жду предстоящих испытаний. Впереди нас ждут испытания — приятные испытания, но в этом и заключается прелесть настоящего момента", — приводит слова Алонсо пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, Алонсо официально возглавил "Челси" 1 июля, став уже третьим наставником лондонцев в 2026 году. До переезда в Англию испанец работал в мадридском "Реале", который тренировал в первой части прошлого сезона.

Добавим, что недавно к "Челси" присоединился казахстанский форвард Дастан Сатпаев. Ранее сообщалось, что 17-летний казахстанец пройдет всю предсезонную подготовку вместе с первой командой "Челси", где получит шанс проявить себя перед тренерским штабом Алонсо.

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