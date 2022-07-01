Гол на 100-й минуте спас действующего чемпиона КПЛ от поражения

©ФК "Туран"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 23:01
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 16
Туран - Тобол 2:2

Голы: Абзалов, 60 (1:0) ; Осучукву, 83 (2:0) ; Малый, 87 (2:1) ; Йованчич, 90 (2:2)

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Турнирная таблица

Туркестанский "Туран" и костанайский "Тобол" сыграли в матче 16-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Тобол" в ранге действующего чемпиона Казахстана считался фаворитом в этом матче. В подтверждение этого участник Лиги чемпионов старался доминировать в этой встрече. Но "Туран", получивший накануне нового главного тренера, сумел нейтрализовать угрозы и дважды реализовать имевшиеся у него моменты.

На 60-й минуте Шокан Абзалов открыл счет, а на 83-й Чиди Осучукву оформил солидный отрыв своего клуба. "Тобол" сумел размочить счет после того, как на 86-й минуте отличился Сергей Малый. А на 100-й минуте костанайцы, благодаря голу Душана Йованчича, ушли от поражения.

"Тобол", набрав 24 очка, смог обойти "Астану", а "Туран" с 16 баллами остался на десятой строчке.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
2 Астана 14 7 3 4 29-16 24
3 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23
4 Актобе 13 7 2 4 17-15 23
5 Тараз 14 6 4 4 18-13 22
6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20
8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20
9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17
10 Туран 13 3 7 3 11-12 16
11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15
12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10

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Метки:
Туран ФК КПЛ Тобол ФК

Казахстан(футбол) КПЛ
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