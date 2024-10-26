КПЛ
Вчера 23:54

Главный тренер "Ордабасы" принял судьбоносное решение после фиаско - источник

©ФК "Ордабасы"

Наставник шымкентского "Ордабасы" Кирилл Кекер после матча против столичного "Жениса" (1:2) поблагодарил свою команду в раздевалке, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По информации источника, специалист намерен покинуть клуб и уже написал заявление об уходе по собственному желанию.

Кекер возглавил "Ордабасы" по ходу текущего сезона после ухода белоруса Александра Седнева. Он подписал контракт до конца года.

Ранее команда проиграла в гостях "Тоболу", а также на своем поле - "Астане" и тем самым ухудшила свои шансы в борьбе за чемпионство.

Таким образом, "Ордабасы", у которого 39 очков после домашнего поражения от "Жениса" остался на второй строчке в турнирной таблице КПЛ. Шымкентцы на два балла отстают от "Кайрата", с которым сыграют в следующем туре.

"Женис", набрал 23 очка и поднялся с десятого на девятое место в КПЛ-2024.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
2 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
3 Астана 20 11 4 5 29-16 37
4 Актобе 21 10 7 4 34-23 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 21 8 8 5 24-16 32
8 Кайсар 21 7 7 7 23-23 28
9 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
10 Женис 22 6 5 11 17-30 23
11 Кызылжар 21 6 4 11 21-23 22
12 Туран 21 5 4 12 15-35 19
13 Шахтер 22 2 3 17 10-41 9
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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