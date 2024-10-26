Наставник шымкентского "Ордабасы" Кирилл Кекер после матча против столичного "Жениса" (1:2) поблагодарил свою команду в раздевалке, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По информации источника, специалист намерен покинуть клуб и уже написал заявление об уходе по собственному желанию.

Кекер возглавил "Ордабасы" по ходу текущего сезона после ухода белоруса Александра Седнева. Он подписал контракт до конца года.

Ранее команда проиграла в гостях "Тоболу", а также на своем поле - "Астане" и тем самым ухудшила свои шансы в борьбе за чемпионство.

Таким образом, "Ордабасы", у которого 39 очков после домашнего поражения от "Жениса" остался на второй строчке в турнирной таблице КПЛ. Шымкентцы на два балла отстают от "Кайрата", с которым сыграют в следующем туре.

"Женис", набрал 23 очка и поднялся с десятого на девятое место в КПЛ-2024.