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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Героя быстро забыли? За что капитан сборной Казахстана подвергся хейту со стороны фанатов двух клубов

Героя быстро забыли? За что капитан сборной Казахстана подвергся хейту со стороны фанатов двух клубов
©КФФ

Лидер сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген стал одним из главных героев марта в отечественном спорте. Его гол в ворота команды Дании взорвал сеть и довел до феерии всех болельщиков сборной. Но на клубном уровне далеко не все казахстанские болельщики рады тем или иным поступкам полузащитника "Ордабасы". Корреспондент Vesti.kz - о том, как в течение семи дней Тагыберген разозлил фанатов сразу двух своих бывших команд. 

После шести сыгранных туров шымкентский "Ордабасы" идет на третьем месте в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). После поражения от "Астаны" со счетом 0:2, когда в составе не было многих ключевых футболистов южан, команда собралась и набрала четыре очка в домашних противостояниях с "Актобе" (1:1) и "Тоболом" (4:1). Любопытно, что во всех этих командах Асхат играл в прошлом.

В матче с "Астаной" Тагыберген вышел лишь на замену во втором тайме и ничем на поле не отметился. Но вот в матчах с "Актобе" и "Тоболом" он разозлил болельщиков своих бывших клубов. Ситуации были разные, но давайте по порядку.

Стычки и агрессивные споры с игроками "Актобе"

Матч пятого тура между "Ордабасы" и "Актобе" был очень жарким из-за эмоций на поле. Как минимум два раза футболисты шымкентского клуба настаивали на назначении пенальти в ворота гостей, но Артем Кучин не углядел там нарушения правил со стороны "красно-белых". В концовке встречи уже игроки гостевой команды требовали назначения 11-метрового в ворота хозяев, но и этого не случилось.

Ближе к концу встречи разгоряченные игроки уже не могли держать эмоции при себе. Тагыберген в одном из эпизодов, когда игроки "Ордабасы" требовали от судьи указать на точку, принял активное участие в стычке, оттолкнув капитана "Актобе" Адильхана Танжарикова и едва не продолжив конфликт уже с Идрисом Умаевым

После финального свистка 32-летний Тагыберген подошел к 22-летнему полузащитнику "Актобе" Арману Кенесову, начав спорить с ним насчет судейства. Кенесов был уверен, что перед окончанием встречи на нем были нарушены правила в штрафной "Ордабасы", а в ответ на это Асхат в агрессивной манере припомнил: "А сколько пенальти не дали нам?"

Болельщики "Актобе", которые помнят, как Тагыберген играл за их клуб с 2013 по 2015 год, были, мягко говоря, не в восторге от поведения опытного хавбека и лидера сборной. Об этом они активно писали в соцсетях. Некоторые фанаты обвинили Асхата в звездной болезни, а кто-то пообещал устроить ему "теплый" прием в Актобе. Фанатский Instagram-аккаунт "Территория красно-белых" даже опубликовал такое видео:

Недовольные болельщики посчитали, что капитан сборной не должен так себя вести: вступать в стычки с более молодыми соотечественниками и забывать о своих футбольных корнях.

Празднование гола в ворота "Тобола"

Предыдущие два сезона Тагыберген защищал цвета костанайского "Тобола", с которым даже успел стать чемпионом. И вот в шестом туре КПЛ-2023 он встретился со своей бывшей командой. "Ордабасы" одержал разгромную победу, начало которой положил мощный удар со штрафного в исполнении Асхата.

Как видим, полузащитник эмоционально отпраздновал это взятие ворот с партнерами по команде, и это пришлось не по душе фанатам "Тобола", которые считали, что Тагыберген не забыл о своих чувствах к их клубу, в котором играл совсем недавно.

"Асхат три года отыграл в "Тоболе", чемпионом был, капитаном был. Мог бы и не праздновать", - отметил один из болельщиков костанайцев в комментариях под видео гола. И похожих мнений было много в разных соцсетях:

Защитнику "Ордабасы" Сергею Малому "досталось" за это же, однако он уже прокомментировал эпизод и попросил фанатов сохранять спокойствие. Но от Тагыбергена никаких комментариев относительно этого не было.

Поэтому два матча подряд капитан сборной Казахстана сталкивается с обидами и обвинениями со стороны фанатов его бывших команд. Кто прав, а кто нет - решать вам, но понять можно обе стороны. Болельщики, как правило, всю жизнь поддерживают свои команды, а у футболистов за это же время может смениться большое количество клубов.

Тагыберген играл за "Кайсар", "Актобе", "Астану", "Тобол" и "Ордабасы", и это целый ряд клубов из КПЛ. В любом случае встречи с ними неизбежны, и, скорее всего, он настраивается на эти игры как на очередной важный матч для "Ордабасы", а не как на встречу с бывшими клубами и их болельщиками.

Напомним, что в этом сезоне Тагыберген провел восемь матчей во всех турнирах за клуб и сборную. В них хавбек отметился четырьмя голами и тремя ассистами.

Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов (1), Instagram-аккаунт ФК "Тобол" (2)©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18
2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13
3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13
4 Астана 6 4 0 2 8-8 12
5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11
6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10
7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10
8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9
9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7
10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4
11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4
12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4
13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3
14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3

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Метки:
Футбол КПЛ Сборная РК по футболу Ордабасы ФК Актобе ФК Тобол ФК Казахстан Кайсар ФК Астана ФК Кенесов Арман

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