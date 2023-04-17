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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Футболист сборной Казахстана объяснил, почему отпраздновал гол бывшему клубу, и ответил критикам

Футболист сборной Казахстана объяснил, почему отпраздновал гол бывшему клубу, и ответил критикам
©ФК "Ордабасы"

Защитник "Ордабасы" и сборной Казахстана по футболу Сергей Малый прокомментировал свое празднование гола в матче с "Тоболом" в рамках шестого тура национального чемпионата, передают Vesti.kz.

Малый отличился на 77-й минуте, а шымкентцы победили со счетом 4:1.

Сергей в соцсетях отметил, что его совесть чиста по отношению к костанайской команде, цвета которой он защищал в 2017-м и в период 2020-2022 годов. И этот гол он посвятил Иисусу Христу! По этому поводу он не чувствует угрызений совести и просит пользователей соцсетей не писать ему глупостей.

Отметим, в следующем туре, 23 апреля, "Тобол" на своем поле примет "Актобе", а "Ордабасы" на выезде сыграет с "Кайратом".

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18
2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13
3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13
4 Астана 6 4 0 2 8-8 12
5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11
6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10
7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10
8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9
9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7
10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4
11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4
12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4
13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3
14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3

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Метки:
Ордабасы ФК Тобол ФК Казахстан КПЛ

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