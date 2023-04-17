Футболист сборной Казахстана объяснил, почему отпраздновал гол бывшему клубу, и ответил критикам

Защитник "Ордабасы" и сборной Казахстана по футболу Сергей Малый прокомментировал свое празднование гола в матче с "Тоболом" в рамках шестого тура национального чемпионата, передают Vesti.kz.
Малый отличился на 77-й минуте, а шымкентцы победили со счетом 4:1.
Сергей в соцсетях отметил, что его совесть чиста по отношению к костанайской команде, цвета которой он защищал в 2017-м и в период 2020-2022 годов. И этот гол он посвятил Иисусу Христу! По этому поводу он не чувствует угрызений совести и просит пользователей соцсетей не писать ему глупостей.
Отметим, в следующем туре, 23 апреля, "Тобол" на своем поле примет "Актобе", а "Ордабасы" на выезде сыграет с "Кайратом".
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