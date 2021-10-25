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Герои из "Кайрата", "Актобе" и "Ордабасы". Символическая сборная 25-го тура КПЛ-2021

Герои из "Кайрата", "Актобе" и "Ордабасы". Символическая сборная 25-го тура КПЛ-2021
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

25-й тур Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу явил нового лидера чемпионата. "Тобол" сместил с вершины "Астану", ожидаемо одолев "Шахтер". Но не менее решающую роль в успехе костанайцев сыграл "Кайрат", победив столичный клуб в центральном матче возможного всего сезона. Корреспондент Vesti.kz, составив сборную тура, рассказывает об игроках, которые проявили себя в воскресных поединках.

Вратарь: Стас Покатилов ("Кайрат")

Голкипер "Кайрата" в матче с "Астаной" остался практически без работы. Во многом это благодаря образцовой игре обороны алматинцев и слабым действиям гостей в атаке. В тех эпизодах, когда нападение "Астаны" предпринимало что-то и доходило до ворот "Кайрата", Покатилов играл безупречно.

Центральный защитник: Карам Султанов ("Ордабасы")

Защитник "Ордабасы" в поединке с "Таразом" принес своему клубу победу. Султанов на 33-й минуте удачно замкнул подачу со штрафного, доведя преимущество шымкентцев до 2:0. Жамбыльцы во втором тайме отыграли отставание, но на большее их не хватило. 

Центральный защитник: Маки Баньяк ("Кайрат")

Защитник "Кайрата" продолжает демонстрировать высокий уровень. Воспитанник "Барселоны" в отсутствие Раде Дугалича вместе с Денисом Поляковым и Нуралы Алипом умело справлялись с попытками нападающих "Астаны" создать опасность у своих владений.

Центральный защитник: Алексей Залесский ("Каспий")

Защитник "Каспия" в игре с "Акжайыком" оформил дубль, уверенно отличившись после стандартных положений - штрафного и пенальти. Несмотря на то, что актаусцы упустили победу, ведя в счете 2:0, умалять заслуг белорусского игрока нельзя.

Центральный полузащитник: Абдуллай Диакате ("Ордабасы")

Сенегалец записал на свой очередной качественный матч. Диакате, как обычно, был полезен в середине поля, а также записал на свой счет гол и результативную передачу.

Центральный полузащитник: Небойша Косович ("Кайрат")

Черногорцу принадлежит значительная роль в победе над "Астаной". Косович определял игру в центре поля и хорошо двигал мяч вперед. Через него шли многие передачи в атаку. На восьмой минуте он оказался в нужном месте и, подкараулив отскок, поразил ворота столичного клуба. Этот гол принес "Кайрату" победу.

Левый полузащитник: Виталий Балашов ("Актобе")

Украинский легионер как всегда был активен впереди. Балашов все время был в поиске мяча и напрягал оборону "Турана". На 66-й минуте он уверенно пробил со штрафного, принеся своему клубу победу.

Правый полузащитник: Камо Оганесян ("Кайрат")

Универсал "Кайрата" стал одним из лучших в составе алматинцев. Оганесян отлично провел матч с "Астаной" на правом фланге, ничего не позволив сделать своему земляку Тиграну Барсегяну. В одном из эпизодов Оганесян, совершив отбор у Барсегяна, привел в восторг зрителей на трибунах "Центрального" стадиона Алматы. 

Нападающий: Арман Нусип ("Тараз")

Нусип, вышедший на замену в матче с "Ордабасы", сумел для своего клуба сократить отставание в счете. Жамбыльцы после этого гола почти вернулись в игру, но сравнять счет не сумели. Впрочем, это не умаляет заслуг Нусипа.  

Нападающий: Хосе Канте ("Кайрат")

Канте как всегда много двигался, угрожал воротам "Астаны", находя моменты в неочевидных ситуациях. Гвинеец напрягал оборону гостей прессингом, заставив ее ошибиться в некоторых эпизодах.

Нападающий: Вагнер Лав ("Кайрат")

Бразильский ветеран управлял игрой, хорошо двигался без мяча и создал несколько моментов для партнеров. Вагнер также мог отличиться сам.

Тренер: Курбан Бердыев ("Кайрат")

При Бердыеве игра команды значительно преобразилась. "Кайрат" стал более увереннее и рациональнее. Наверное, поэтому победа над "Астаной" была ожидаемой еще до начала игры. В поединке со своим принципиальным соперником алматинцы сыграли грамотно и ничего не позволили сделать гостям, причем после поединка с "Карабахом" в Баку это был их второй матч за три дня с серьезным соперником.

Напомним, 25-й тур состоялся 24 октября. Следующий, заключительный тур КПЛ-2021, будет сыгран 30 октября. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь

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