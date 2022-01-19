Газзаев просмотрит футболиста сборной Казахстана

Футболист сборной Казахстана Еркебулан Тунгышбаев прибыл на учебно-тренировочные сборы "Турана" в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что новый главный тренер команды Владимир Газзаев просмотрит игрока.

В прошлом году Тунгышбаев сыграл за "Ордабасы" 19 матчей и забил четыре мяча. Кроме того, с 2016 года он выступает за национальную команду.

Также ожидается, что в "Туран" прибудет нападающий российского "Ахмата" Сенин Себаи.

Напомним, в КПЛ-2021 туркестанская команда заняла 12-е место.