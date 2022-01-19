 GaO5XyV9RMdep4w2gNQ0HA4dfDnjEBMcEM6EuwmH
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Форварда клуба РПЛ ждут в казахстанском клубе

Форварда клуба РПЛ ждут в казахстанском клубе
©РИА Новости
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Ивуарийский нападающий российского "Ахмата" Сенин Себаи решил продолжить карьеру в "Туране", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ожидается, что в ближайшее время футболист прибудет в расположение туркестанской команды на сборах в Турции. В настоящее время "Ахмат" также тренируется в этой стране, а сам Себаи из-за коронавируса присоединился к грозненцам почти на неделю позже.

Футболисты "Турана" уже осведомлены о переходе Себаи в команду. На его приглашении настоял новый главный тренер Владимир Газзаев, при котором африканец выступал в "Тоболе" и получил приглашение в РПЛ.

В "Ахмат", где выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров, Себаи перешел в сентябре прошлого года из "Химок". Всего за грозненцев в РПЛ форвард сыграл девять матчей, в которых забил два гола и сделал один ассист.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Ахмат ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ Туран ФК Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:18
Футбол
Форварда клуба РПЛ ждут в казахстанском клубе Форварда клуба РПЛ ждут в казахстанском клубе
Вчера , 23:59
Футбол
Казахстанский клуб опередил команду РПЛ в гонке за защитником в 400 тысяч евро Казахстанский клуб опередил команду РПЛ в гонке за защитником в 400 тысяч евро
Вчера , 23:01
Футбол
"Астана" переманила лидера "Кайрата" "Астана" переманила лидера "Кайрата"
Вчера , 22:26
Футбол
Футболист сборной Казахстана перешел в "Шахтер" - источник Футболист сборной Казахстана перешел в "Шахтер" - источник
Вчера , 21:59
Футбол
Экс-игрок "Кайрата" определился с новым клубом Экс-игрок "Кайрата" определился с новым клубом
Вчера , 21:31
Футбол
Танат Нусербаев определился с клубом на новый сезон Танат Нусербаев определился с клубом на новый сезон
Вчера , 20:14
Футбол
"Я могу по-русски". Казахстанский защитник в "Зените" дал первый комментарий "Я могу по-русски". Казахстанский защитник в "Зените" дал первый комментарий
Вчера , 14:56
Футбол
Новичок КПЛ представил новую эмблему Новичок КПЛ представил новую эмблему
Вчера , 14:36
Футбол
Легионеры лучше своих, а опытные сильнее молодых? Почему "Шахтер" расстается с воспитанниками Легионеры лучше своих, а опытные сильнее молодых? Почему "Шахтер" расстается с воспитанниками
Вчера , 13:40
Футбол
Вороговский перешел из "Кайрата" в европейский клуб. Подробности Вороговский перешел из "Кайрата" в европейский клуб. Подробности
Вчера , 13:13
Футбол
Невыплата зарплаты и угроза закрытия. "Ордабасы" столкнулся с новыми проблемами Невыплата зарплаты и угроза закрытия. "Ордабасы" столкнулся с новыми проблемами
Вчера , 10:48
Футбол
Клуб КПЛ объявил о продлении контрактов с футболистами сборной Казахстана Клуб КПЛ объявил о продлении контрактов с футболистами сборной Казахстана
Вчера , 08:17
Футбол
Играл со звездами АПЛ и провел лучший сезон в "Атырау". Что нужно знать о бразильском новичке "Астаны" Играл со звездами АПЛ и провел лучший сезон в "Атырау". Что нужно знать о бразильском новичке "Астаны"
Вчера , 07:26
Футбол
"Тобол" подпишет полузащитника сборной Казахстана "Тобол" подпишет полузащитника сборной Казахстана
17 января, 22:39
Футбол
"Шахтер" подписал экс-форварда "Кайрата" и "Астаны" "Шахтер" подписал экс-форварда "Кайрата" и "Астаны"
17 января, 21:24
Футбол
"Актобе" решил судьбу Логвиненко "Актобе" решил судьбу Логвиненко
17 января, 20:55
Футбол
"Кайрат" показал видео предсезонной подготовки "Кайрат" показал видео предсезонной подготовки
17 января, 20:19
Футбол
Кандидат в сборную Казахстана покинул участника еврокубков ради другого клуба Кандидат в сборную Казахстана покинул участника еврокубков ради другого клуба
17 января, 19:43
Футбол
Клуб КПЛ сохранил автора гола в ворота "Барселоны" и расстался с экс-игроком "Астаны" Клуб КПЛ сохранил автора гола в ворота "Барселоны" и расстался с экс-игроком "Астаны"
17 января, 18:19
Футбол
От лидера до середняка? Почему трансферы "Астаны" вызывают вопросы От лидера до середняка? Почему трансферы "Астаны" вызывают вопросы
17 января, 17:51
Футбол
"Туран" приступил к первым сборам в Турции и объявил состав "Туран" приступил к первым сборам в Турции и объявил состав
17 января, 17:31
Футбол
Сейдахмет вернется в Россию? "Кайрат-Москва" могут пополнить игроки молодежной сборной Казахстана Сейдахмет вернется в Россию? "Кайрат-Москва" могут пополнить игроки молодежной сборной Казахстана
17 января, 17:05
Футбол
Новичок КПЛ продлил соглашение со своим воспитанником Новичок КПЛ продлил соглашение со своим воспитанником
17 января, 15:46
Футбол
Томасов покинет "Астану"? Лидер недоволен ситуацией в клубе Томасов покинет "Астану"? Лидер недоволен ситуацией в клубе
17 января, 15:01
Футбол
Вратарь "Кайрата" и сборной Казахстана получил контракт от нового клуба Вратарь "Кайрата" и сборной Казахстана получил контракт от нового клуба
17 января, 13:57
Футбол
Стало известно имя главного тренера дебютанта КПЛ Стало известно имя главного тренера дебютанта КПЛ
17 января, 13:30
Футбол
"Талантливых ребят забирает "Кайрат". Жалмагамбетов - о проблемах селекции в Казахстане и легионерах "Талантливых ребят забирает "Кайрат". Жалмагамбетов - о проблемах селекции в Казахстане и легионерах
17 января, 13:11
Футбол
Воспитанник "Шахтера" объявил об уходе после 10 лет в клубе Воспитанник "Шахтера" объявил об уходе после 10 лет в клубе
17 января, 12:27
Футбол
"Шахтер" представил нового футболиста с опытом игры за европейскую сборную "Шахтер" представил нового футболиста с опытом игры за европейскую сборную
17 января, 11:42
Футбол
Вратарь за два миллиона евро вместо "Кайрата" выбрал другой клуб Вратарь за два миллиона евро вместо "Кайрата" выбрал другой клуб
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus