КПЛ
Сегодня 15:45
 

Галымжан Кенжебек отказал клубу КПЛ и нацелился на Европу

  Комментарии

Галымжан Кенжебек отказал клубу КПЛ и нацелился на Европу Галымжан Кенжебек. Фото: ©КФФ

Вингер сборной Казахстана Галымжан Кенжебек решил не оставаться в семейском "Елимае", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб из Абайской области занял в КПЛ-2025 четвёртое место и планировал усилить состав под еврокубки, однако Кенжебек решительно настроен вновь уехать в один из европейских чемпионатов.

Ранее 22-летний футболист играл за кипрский "Акритас Хлоракас" и словацкий "Кошице", а в "Елимай" перешёл в середине текущего года. В 11 матчах КПЛ на его счету шесть голов и три ассиста. Также он забил два мяча и сделал результативную передачу в играх за сборную Казахстана.

Добавим, что в числе потенциальных клубов молодого футболиста можно выделить греческий "Олимпиакос", шотландские "Глазго Рейнджерс" и "Данди Юнайтед", а также российские "Краснодар", "Локомотив", "Динамо" и "Ахмат".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

