Галымжан Кенжебек отказал клубу КПЛ и нацелился на Европу

Вингер сборной Казахстана Галымжан Кенжебек решил не оставаться в семейском "Елимае", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб из Абайской области занял в КПЛ-2025 четвёртое место и планировал усилить состав под еврокубки, однако Кенжебек решительно настроен вновь уехать в один из европейских чемпионатов.

Ранее 22-летний футболист играл за кипрский "Акритас Хлоракас" и словацкий "Кошице", а в "Елимай" перешёл в середине текущего года. В 11 матчах КПЛ на его счету шесть голов и три ассиста. Также он забил два мяча и сделал результативную передачу в играх за сборную Казахстана.

Добавим, что в числе потенциальных клубов молодого футболиста можно выделить греческий "Олимпиакос", шотландские "Глазго Рейнджерс" и "Данди Юнайтед", а также российские "Краснодар", "Локомотив", "Динамо" и "Ахмат".

