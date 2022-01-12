Защитник "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип прошел медосмотр в "Зените". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Также отмечается, что игрок находится в команде на просмотре.

Отметим, что первый учебно-тренировочный сбор "Зенита" пройдет с 13 по 25 января в ОАЭ (Дубай).

Ранее алматинский клуб сделал заявление о своем футболисте в российской команде.

"Это самый дорогой казахский футболист". В России оценили вероятность перехода защитника "Кайрата" в "Зенит"

©ФК "Зенит"