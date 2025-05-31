Футболист сборной Казахстана потребовал отстранить судью от работы на матчах его команды

Защитник сборной Казахстана и шымкентского "Ордабасы" Сергей Малый прокомментировал судейство в матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Женисом". Гостевая встреча завершилась ничьей со счетом 2:2, сообщают Vesti.kz.

Опытный футболист остался недоволен работой главного арбитра встречи Санжара Искакова. Рефери удалил с поля защитника "Ордабасы" Улара Жаксыбаева, а также латераля "Жениса" Саги Совета. Также он отменил два гола "Ордабасы".

"Пожалуйста, я не знаю, кто назначает рефери на матчи, но не назначайте этого человека к нам больше! Ни на VAR, ни, тем более, главным арбитром! Или это будет просто очень большой скандал!", - написал Малый в соцсетях.

Отметим, что вчера в премьер-лиге состоялись четыре игры, в которых были удалены пять футболистов и один главный тренер.

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Фото: скриншот со страницы IG/sergey_malyy