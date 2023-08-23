Футболист сборной Казахстана подписал новый контракт после дисквалификации за допинг

Костанайский "Тобол" объявил о контракте с футболистом сборной Казахстана Русланом Валиуллиным, сообщают Vesti.kz.

Соглашение с игроком рассчитано до конца 2023 года. За "Тобол" он дебютировал 9 марта 2019 года в Костанае в матче против "Иртыша" (3:0). Руслан вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Нынешний сезон в костанайской команде станет для него четвертым в высшем дивизионе.

Напомним, что 28-летний футболист провалил допинг-тест, который он проходил после игры против "Жилины" в рамках квалификации Лиги конференций-2021/2022 . Как итог, Валиуллина дисквалифицировали на два года.

В его карьере также были уральский "Акжайык" и "Актобе". В национальную команду начал вызываться с 2021 года.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48 2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40 3 Астана 19 12 4 3 24-15 40 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 20 9 5 6 35-30 32 6 Тобол 18 8 3 7 21-23 27 7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25 9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24 10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23 11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17 12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15 13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15 14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →