Футболист сборной Казахстана определился со своим будущим

Нападающий сборной Казахстана по футболу Максим Федин перешел в "Туран", сообщает пресс-служба туркестанского клуба.

Прошлый сезон 25-летний игрок провел в "Актобе", в 30 матчах во всех турнирах забил четыре гола. За национальную команду дебютировал 14 октября 2018 года в Лиге наций против сборной Латвии.

Ранее представители Федина вели переговоры с белорусским "Шахтером" из Солигорска, который по итогам минувшего сезона завоевал чемпионский титул. Но, видимо, сторонам не удалось договориться.

Напомним, в КПЛ-2021 туркестанская команда заняла 12-е место. В межсезонье ее возглавил Владимир Газзаев.