Футболист сборной Казахстана официально перешёл в новый клуб

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Айбол Абикен продолжит карьеру в "Кызылжаре", передают Vesti.kz.
Клуб из Петропавловска официально объявил о подписании контракта с футболистом на два с половиной года.
До этого, с 2025 года, Абикен защищал цвета "Кайсара". В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей за кызылординцев во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.
В его карьере также были шымкентский "Ордабасы", павлодарский "Аксу" и алматинский "Кайрат".
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Премьер-Лига Казахстана 2026 • Казахстан, Абайская обл., Семей • Тур 15, мужчины
27 июня 19:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Елимай
Ничья
Кызылжар
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