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Сегодня 16:54
 

Футболист сборной Казахстана официально перешёл в новый клуб

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Футболист сборной Казахстана официально перешёл в новый клуб Айбол Абикен. Фото: КФФ©

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Айбол Абикен продолжит карьеру в "Кызылжаре", передают Vesti.kz.

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Полузащитник сборной Казахстана по футболу Айбол Абикен продолжит карьеру в "Кызылжаре", передают Vesti.kz.

Клуб из Петропавловска официально объявил о подписании контракта с футболистом на два с половиной года.

До этого, с 2025 года, Абикен защищал цвета "Кайсара". В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей за кызылординцев во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.

В его карьере также были шымкентский "Ордабасы", павлодарский "Аксу" и алматинский "Кайрат".


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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 16 9 6 1 26-11 33
3 Окжетпес 14 7 6 1 20-13 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Актобе 14 6 4 4 18-13 22
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Женис 14 4 5 5 11-16 17
10 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Абайская обл., Семей   •   Тур 15, мужчины
27 июня 19:00   •   не начат
Елимай
Елимай
(Семей)
- : -
Кызылжар
Кызылжар
(Петропавловск)
Кто победит в основное время?
Елимай
Ничья
Кызылжар
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