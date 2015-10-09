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Испания
Вчера 22:24
 

Моуринью попросил "Реал" подписать форварда сборной Хорватии

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Моуринью попросил "Реал" подписать форварда сборной Хорватии ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мадридский "Реал" планирует укрепить атаку за счет подписания 34-летнего нападающего "Осасуны" и сборной Хорватии Анте Будимира. На трансфере настаивает главный тренер "королевского" клуба Жозе Моуринью, которому необходим классический габаритный центрфорвард, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

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Мадридский "Реал" планирует укрепить атаку за счет подписания 34-летнего нападающего "Осасуны" и сборной Хорватии Анте Будимира. На трансфере настаивает главный тренер "королевского" клуба Жозе Моуринью, которому необходим классический габаритный центрфорвард, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Главные детали потенциального трансфера:

Роль в команде: Моуринью ищет сильного наконечника атак, способного цепляться за мячи спиной к воротам, и видит в Будимире идеального исполнителя роли, которую ранее выполнял Хоселу.

Потрясающая результативность: хорват является лучшим бомбардиром "Осасуны" в Ла Лиге. В прошлом сезоне он забил 19 голов, а в позапрошлом - 24. Прямо сейчас он выступает на ЧМ-2026, где уже отличился в матче против Панамы.

Реакция Памплоны: контракт форварда рассчитан до 2027 года. "Осасуна" экстренно предложила Будимиру новое соглашение, но клубу будет крайне сложно удержать опытного игрока от перехода в "Реал".

Параллельно "Осасуна" рискует потерять защитника Энцо Бойомо, на которого претендуют клубы АПЛ и Лиги.


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