Моуринью попросил "Реал" подписать форварда сборной Хорватии

Мадридский "Реал" планирует укрепить атаку за счет подписания 34-летнего нападающего "Осасуны" и сборной Хорватии Анте Будимира. На трансфере настаивает главный тренер "королевского" клуба Жозе Моуринью, которому необходим классический габаритный центрфорвард, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Главные детали потенциального трансфера:

Роль в команде: Моуринью ищет сильного наконечника атак, способного цепляться за мячи спиной к воротам, и видит в Будимире идеального исполнителя роли, которую ранее выполнял Хоселу.

Потрясающая результативность: хорват является лучшим бомбардиром "Осасуны" в Ла Лиге. В прошлом сезоне он забил 19 голов, а в позапрошлом - 24. Прямо сейчас он выступает на ЧМ-2026, где уже отличился в матче против Панамы.

Реакция Памплоны: контракт форварда рассчитан до 2027 года. "Осасуна" экстренно предложила Будимиру новое соглашение, но клубу будет крайне сложно удержать опытного игрока от перехода в "Реал".

Параллельно "Осасуна" рискует потерять защитника Энцо Бойомо, на которого претендуют клубы АПЛ и Лиги.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!