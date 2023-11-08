Футболист казахстанского клуба получил "Золотой мяч" и потроллил Месси

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 13:28
©ESPN

Полузащитник шымкентского "Ордабасы" Шохбоз Умаров потроллил аргентинского форварда Лионеля Месси после получения "Золотого мяча" в Казахстане, сообщают Vesti.kz.

24-летний игрок сборной Узбекистана помог "Ордабасы" впервые в истории стать чемпионом Казахстана. Триумфаторам вручили "Золотые мячи".

"Лео Месси, извини меня. Ты не заслужил", - поделился фотографией Умаров в своем Instagram. Троллинг оценили фанаты футболиста и поддержали своего кумира.

Отметим, что недавно Месси получил свой восьмой "Золотой мяч". Никто не выигрывал эту награду чаще, чем аргентинец. Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду выиграл пять "Золотых мячей".

Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список

В текущем сезоне Умаров провел 22 матча, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Месси Лионель

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