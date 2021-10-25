Полузащитник "Кайрата" Небойша Косович в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал возможное продление контракта с Вагнером Лавом, а также объяснил, насколько значимую роль бразилец выполняет в команде.

"Конечно, хотел бы, чтобы Вагнер остался в команде. Игрок такого уровня дает нам больше уверенности на поле, с ним легко играть. Я рад, что он здесь, может, он останется на следующий год, мы становимся более опытными после каждой совместной тренировки с Вагнером", - заявил Косович.

Ранее сам бразильский форвард в интервью Vesti.kz отмечал, что вопрос с продлением его контракта с "Кайратом" пока не поднимался, при этом сам Вагнер намерен продолжить игровую карьеру.

Добавим, что в минувшем туре КПЛ "Кайрат" обыграл "Астану" благодаря голу Косовича, в то время как Вагнер Лав провел на поле 86 минут.

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