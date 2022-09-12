ФК "Астана" выбрал нового главного тренера

Казахстанский специалист Григорий Бабаян может возглавить "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz. В ближайшее время его должны представить команде.
Бабаян, который работал в системе столичного клуба в 2013-2018 годы, сменит на этом посту Срджана Благоевича.
С сербским тренером "Астана" досрочно завершила борьбу в еврокубках, а в КПЛ-2022 отстает от лидирующего "Актобе" на два очка.
Ранее стало известно, что в "Астану" вернулся Саян Хамитжанов, который стал советником генерального директора.
Что касается 42-летнего Бабаяна, то он покинул тренерский штаб московского ЦСКА, а затем рассказал о планах и высказался о работе в РПЛ.
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