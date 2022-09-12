ФК "Астана" выбрал нового главного тренера

Казахстанский специалист Григорий Бабаян может возглавить "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz. В ближайшее время его должны представить команде.

Бабаян, который работал в системе столичного клуба в 2013-2018 годы, сменит на этом посту Срджана Благоевича.

С сербским тренером "Астана" досрочно завершила борьбу в еврокубках, а в КПЛ-2022 отстает от лидирующего "Актобе" на два очка.

Ранее стало известно, что в "Астану" вернулся Саян Хамитжанов, который стал советником генерального директора.

Что касается 42-летнего Бабаяна, то он покинул тренерский штаб московского ЦСКА, а затем рассказал о планах и высказался о работе в РПЛ.

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 19 12 3 4 28-19 39 2 Астана 19 11 4 4 42-17 37 3 Тобол 19 9 5 5 34-25 32 4 Шахтер 19 9 3 7 29-23 30 5 Кайрат 19 8 6 5 24-24 30 6 Атырау 19 7 7 5 24-21 28 7 Ордабасы 19 8 2 9 27-28 26 8 Тараз 19 6 7 6 24-21 25 9 Аксу Ак 19 7 2 10 23-31 23 10 Каспий 19 7 2 10 20-29 23 11 Кызыл-Жар 19 5 6 8 22-23 21 12 Туран 18 4 7 7 15-23 19 13 Акжайык 18 5 3 10 12-22 18 14 Махтаарал 19 3 5 11 16-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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