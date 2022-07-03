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Бабаян подвел итог работы в ЦСКА и назвал худший матч в РПЛ

Бабаян подвел итог работы в ЦСКА и назвал худший матч в РПЛ
©ПФК ЦСКА

Казахстанский специалист Григорий Бабаян, работавший ассистентом главного тренера ЦСКА, в интервью "Спорт-Экспресс" рассказал полученном опыте в московском клубе, назвал худший матч в РПЛ и вспомнил этап своей карьеры в "Астане".

- Какой матч для вас самый неудачный?

- Ключевой, наверное, была игра с "Химками", когда мы проиграли 2:4. После этого мы почувствовали неуверенность, потому что накопилось все сразу: не самое лучшее функциональное состояние и не самое лучшее психологическое... Вот это поражение, наверное, было самым болезненным для команды. И то, как складывалась игра... В первом тайме наша команда показала довольно качественный футбол, а во втором игра вообще не шла, и замены никак не помогли. Все сложилось против нас.

- Главное, что вы для себя почерпнули за этот год?

- Я многое увидел. Как работает такой большой клуб, как ЦСКА, как он строится внутри, как проводится чемпионат России. Понятно, вопрос инфраструктуры здесь даже не обсуждается, потому что после ЧМ-2018 у вас стадионы стали на порядок выше — о казахских даже и говорить не приходится... Почерпнул важные детали и для своей работы. Скажем, в Казахстане ты не можешь себе позволить многих вещей, которые есть в России. В то же время я примерно понимаю, как бы я все строил и что бы изменил, если бы я был там главным тренером.

- В какой момент вы поняли, что покинете ЦСКА?

- У меня уже зимой были мысли, что нужно двигаться дальше. Я в своем предыдущем интервью уже говорил: да, я работал со многими тренерами ассистентом, но в той же "Астане" помогал развивать клуб в плане организации, пытался что-то улучшить. То есть я видел проблемы и мог их сам решать - это немножко другая роль. Здесь я был чистым ассистентом: а если есть какая-то проблема в плане организации или ты что-то хочешь улучшить для команды, но никак не можешь на это повлиять, то я просто не могу с этим спокойно жить. Я в этом плане такой: если вижу проблему - сразу хочу ее исправить.

- Кем вы видите себя через полгода? Понимаю, что сейчас очень тяжело загадывать что-то, но тем не менее - о чем мечтаете?

- Хочется решать серьезные задачи в серьезном клубе, который тоже стремится развиваться. Для меня это очень важно, потому что если ты выбираешь клуб, который не решает серьезных задач, то не учишься справляться с давлением. А я люблю работать под давлением.

Я много лет работал в "Астане", где нет права на ошибку - ты должен побеждать в каждом матче, и эту психологию пытаешься передать команде, чтобы она каждый день росла, развивалась и умела справляться с прессом. Чтобы тебе не нужно было каждого футболиста ежедневно мотивировать. Ты должен сделать так, чтобы футболист сам находил мотивацию: ему необходимо понимать, что он находится в большом клубе. У меня так и было. Условно, если из 20 футболистов два через полгода не могут с этим справляться - условно, они одну игру выиграли, а потом им нужно время, чтобы прийти в себя из-за празднований и гулянок, - то от этих футболистов мы сразу отказывались. И в итоге через год-два мы получили сильнейшую команду, где никого не нужно было мотивировать. Мы просто выходили в каждом матче, зная, что мы - "Астана", на нас все настраиваются и мы должны выигрывать у любой команды.

И еще важный момент. Я не люблю, когда говорят: "Мы хорошо играли, но не победили". Я и футболистам твердил: "Пусть это будет самый плохой матч, но мы его выиграем любой ценой. Зарубите на носу: выходим на тренировку, задача - выиграть. То же самое и в матче".

Потому что для большого клуба неприемлемо, когда ты одну игру выиграл, а три проиграл. Потом еще одну выиграл, а две проиграл - как это было у нас в ЦСКА поначалу. Это настоящая проблема. И когда ты занимаешься селекцией, нужно выбирать или тех футболистов, у которых есть такой потенциал, или тех, которые уже находились в чемпионских командах. Это тоже очень важно. Если у тебя много футболистов, которые не решали больших задач и им нужно время на адаптацию, ты не добьешься результата сразу - понадобится время.

Напомним, в ЦСКА Бабаян помогал Алексею Березуцкому.

Добавим, что до ЦСКА в Казахстане 42-летний специалист работал в "Алма-Ате", "Астане", "Тоболе" и сборной страны.

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Метки:
Бабаян Григорий ЦСКА

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