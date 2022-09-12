Саян Хамитжанов вернулся в "Астану"

Бывший президент "Астаны" Саян Хамитжанов вернулся в столичный футбольный клуб. Но уже в новом качестве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечается на сайте клуба, Хамитжанов стал советником генерального директора "Астаны" на общественных началах (на бесплатной основе).

Хамитжанов официально покинул "Астану" в декабре 2018 года.

При нем столичный клуб оформил пять чемпионских титулов подряд, завоевал Кубок и дважды Суперкубок Казахстана, четыре раза попадал в групповую стадию еврокубков УЕФА, в том числе в групповую стадию Лиги чемпионов в сезоне-2015/16, а также выходил в 1/16 финала Лиги Европы в 2018-м.

Кроме того, его признавали лучшим топ-менеджером казахстанского футбола в 2018 году.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 19 12 3 4 28-19 39 2 Астана 19 11 4 4 42-17 37 3 Тобол 19 9 5 5 34-25 32 4 Шахтер 19 9 3 7 29-23 30 5 Кайрат 19 8 6 5 24-24 30 6 Атырау 19 7 7 5 24-21 28 7 Ордабасы 19 8 2 9 27-28 26 8 Тараз 19 6 7 6 24-21 25 9 Аксу Ак 19 7 2 10 23-31 23 10 Каспий 19 7 2 10 20-29 23 11 Кызыл-Жар 19 5 6 8 22-23 21 12 Туран 18 4 7 7 15-23 19 13 Акжайык 18 5 3 10 12-22 18 14 Махтаарал 19 3 5 11 16-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Новый выпуск на нашем канале! Смотрим!



