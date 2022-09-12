Саян Хамитжанов вернулся в "Астану"

Бывший президент "Астаны" Саян Хамитжанов вернулся в столичный футбольный клуб. Но уже в новом качестве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как отмечается на сайте клуба, Хамитжанов стал советником генерального директора "Астаны" на общественных началах (на бесплатной основе).
Хамитжанов официально покинул "Астану" в декабре 2018 года.
При нем столичный клуб оформил пять чемпионских титулов подряд, завоевал Кубок и дважды Суперкубок Казахстана, четыре раза попадал в групповую стадию еврокубков УЕФА, в том числе в групповую стадию Лиги чемпионов в сезоне-2015/16, а также выходил в 1/16 финала Лиги Европы в 2018-м.
Кроме того, его признавали лучшим топ-менеджером казахстанского футбола в 2018 году.
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