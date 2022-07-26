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Новости спорта Футбол Лига конференций

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Гнев фанатов, давление руководства и "тень" Бабаяна. Как тренер "Астаны" оказался на грани увольнения

Гнев фанатов, давление руководства и "тень" Бабаяна. Как тренер "Астаны" оказался на грани увольнения
©ФК "Астана"

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Астаной" и польским "Ракувом" может стать определяющим для рулевого столичных Срджана Благоевича. Корреспондент Vesti.kz - о том, какой результат может стоить сербскому специалисту работы в большом клубе.

Команда Благоевича была разбита в Польше со счетом 5:0. Это было жуткое зрелище для всех казахстанцев, кто переживал за столичную команду в тот вечер. Теперь, спустя неделю, "Астана" проведет ответную встречу с "Ракувом", но уже на своем поле.

Кресло под наставником "Астаны" трясется неслабо, тем более, что даже после поражения от "Ракува" команде так и не удалось обыграть "Туран" (1:1) в рамках Кубка Казахстана. Сильно подкрепляет критику в адрес Благоевича его непонятная вера в своего соотечественника - вратаря Марко Милошевича, который совершил уже целый ряд результативных ошибок в этом сезоне.

В ответной встрече болельщики будут ждать совсем другой игры, и наверное не только они, но и руководство "Астаны". Если первой игре предшествовал целый ряд проблем, связанных с чартерными рейсами, поздним прибытием и болезнью Марина Томасова, то теперь таких сложностей будет куда меньше. Разве что удаление Аслана Дарабаева можно записать в минусы.

Тем более "Астана" будет играть на своем поле, а на искусственном газоне "Астана Арены" у многих европейских команд возникали трудности. Здесь не удалось почувствовать вкус победы ни варшавской "Легии", ни сборной Польши с Робертом Левандовски в составе. Не забудем и о местных фанатах. Пусть они и разочарованы, и далеко не всем захочется идти на стадион после 0:5 в гостях, но те, кто придет на трибуны - покажут свою требовательность одним лишь присутствием. У игроков "Астаны" не будет права на еще одно, даже самое минимальное поражение.

Но игрокам свойственно ошибаться, и крайне редко случается такое, что от их услуг отказываются сразу же после провала. А вот главному тренеру в любой момент может прийти уведомление об увольнении. И если "Астана" не возьмет даже символический реванш, не говоря уже о камбеке, то Срджан может потерять свое место работы.

Тут уже не будет никаких оправданий, ведь команда готовилась у себя дома и провела матч в родных стенах, слыша поддержку местных болельщиков. Если Томасов будет на поле, а "Астана" все равно не победит, то это лишь усилит гнев общественности.

Поэтому положение Благоевича сейчас трудно назвать завидным. У него получился ужасающий дебют в еврокубках, впрочем, как и у Милошевича. Если Срджан рискнет выпустить в старт Марко и в ответной встрече, то это разозлит болельщиков еще сильнее. Будет ли рисковать тренер при таком давлении? Что-то не верится.

Ответный матч между "Астаной" и "Ракувом" может предрешить многое. Все, кому небезразлична дальнейшая судьба столичного клуба, будут с большим интересом наблюдать за происходящим на поле в четверг, 28 июля. 

Немало слухов появляются и на фоне того, что сейчас без работы находится Григорий Бабаян. Этот специалист отдал много лет "Астане", но большую часть этого времени находился в тени, будучи ассистентом либо исполняющим обязанности главного тренера. Кто знает, может уже совсем скоро Бабаян вернется в столицу в качестве главного тренера? Кажется, что это тоже может зависеть от матча между "Астаной" и "Ракувом".

Если "Астана" не сможет отыграть отрыв в пять голов, то на этом завершит еврокубковый сезон-2022.

Напомним, что сегодня, 26 июля, свой ответный матч на этой же стадии Лиги конференций проведет действующий чемпион КПЛ.

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Метки:
Футбол Астана ФК Лига конференций УЕФА Казахстан Нур-Султан Сербия Бабаян Григорий Туран ФК Кубок РК по футболу Польша Левандовски Роберт

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