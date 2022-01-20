ФИФА решила судьбу дебютанта КПЛ

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла вердикт по делу дебютанта КПЛ - "Аксу" из Павлодарской области, сообщает телеграм-канал "Гол емес".

Клуб не признан правопреемником павлодарского "Иртыша", имеющего огромные долги перед футболистами и тренерами. В начале сезона-2020 "Иртыш" по этой причине снялся с чемпионата Казахстана.

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Напомним, "Аксу", занявший второе место в первой лиге-2021, в нынешнем году впервые в своей истории выступит в КПЛ. Клуб уже назначил нового главного тренера. Им стал украинский специалист Руслан Костышин.

С 21 января "Аксу" будет проводить сборы в Турции. Они запланированы до 22 февраля.