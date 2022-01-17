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Новичок КПЛ продлил соглашение со своим воспитанником

Новичок КПЛ продлил соглашение со своим воспитанником
©ФК "Аксу"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Воспитанник павлодарской школы футбола Мирас Турлыбек продолжит выступать за "Аксу", сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Турлыбек провел 23 матча во всех турнирах, забил 23 гола и записал на свой счет шесть голевых передач.

Нападающего "Аксу" признали лучшим игроком и бомбардиром первой лиги, а также включили в символическую сборную по итогам сезона-2021.

Отметим, что на Турлыбека в это межсезонье претендовал "Актобе".

Стало известно имя главного тренера дебютанта КПЛ

Напомним, "Аксу" в предстоящем сезоне впервые в своей истории выступит в КПЛ.

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Метки:
Аксу ФК Футбольные трансферы Межсезонье в КПЛ КПЛ

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