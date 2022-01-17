Стало известно имя главного тренера дебютанта КПЛ

Сегодня, 17 января, футболистам "Аксу" будет представлен новый главный тренер, сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что им станет украинский специалист Руслан Костышин. Он уже едет в Павлодар из столицы Казахстана. И после назначения собирается провести первую тренировку.

Ранее команда изменила формат подготовки к сезону - вместо двух учебно-тренировочных сборов на турецком побережье состоится один, который пройдет с 21 января по 22 февраля.

Напомним, что "Аксу" c первого места вышел в КПЛ, куда также пробился "Махтаарал". Между тем в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу".