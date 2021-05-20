Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров покинет команду по окончании сезона. Об этом в интервью Origo сообщил президент венгерского клуба Габор Кубатов.

По его словам, тренер заявил о намерении уйти после завершения сезона еще 10 февраля.

"Самая большая проблема сейчас в том, что 10 февраля Сергей Ребров фактически подал в отставку. Он сообщил, что хочет уйти в конце сезона и чтобы мы начали поиски нового специалиста. Это было неожиданностью. Я даже не подозревал, что между тренером и менеджментом клуба существует непреодолимый контраст. Как ответственный президент я не могу оставить команду перед квалификацией Лиги чемпионов без тренера. Мы изучили рынок и у нас есть потенциальные кандидаты.

Я думал, что мы выразим нашу признательность, по крайней мере, в финансовом отношении, потому что Ребров тоже хорошо зарабатывал, на европейском уровне. Мы сделали все возможное, чтобы он добился успеха. Блестящий тренер, которого всегда рады были видеть в клубе, но мы должны смириться с его решением. Хочу, чтобы мы сели и поговорили друг с другом. Все еще впереди", - сказал Кубатов.

Преемник Реброва пока не назван. По данным источника, им может стать австриец Петер Штегер, работающий с венской "Аустрией".

Добавим, что Ребров был признан лучшим тренером сезона-2020/21 в чемпионате Венгрии. Под его руководством "Ференцварош" в третий раз подряд выиграл чемпионство.

До "Ференцвароша", который пробивался в групповой этап Лиги Европы и Лиги чемпионов, Сергей Ребров работал главным тренером киевского "Динамо" и саудовского клуба "Аль-Ахли".

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