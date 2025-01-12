Новичок "Елимая" Евгений Березкин получил тяжелую травму колена и выбыл из строя минимум на полгода, передают Vesti.kz со ссылкой "Бомбардир".

Отмечается, что теперь клубу из Семея предстоит найти ему замену.

"Елимай" объявил о подписании Березкина 31 декабря. Предыдущие два сезона белорусский полузащитник провел в петропавловском "Кызылжаре".

На родине Березкин играл за "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ, "Нафтан", "Витебск", за границей - за латвийскую "Лиепаю".

С БАТЭ выигрывал чемпионат Беларуси (2017, 2018), Суперкубок (2017) и Кубок страны (2020). Участник групповых турниров Лиги Европы сезонов-2017/18, 2018/19 в составе борисовского клуба.

В свое время привлекался в сборную Беларуси, а также защищал цвета национальных команд до 19 и 21 года.

Ранее сообщалось, что "Елимай" купил легионера за 80 миллионов.