Европейский клуб подтвердил интерес к нападающему сборной Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 18:31
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В австрийском клубе "Рапид" высказались о возможном приглашении нападающего сборной Казахстана Максима Самородова, передают Vesti.kz

"Он очень интересный игрок. Но на данный момент мы не будем приглашать игроков зимой", - заявил спортивный директор "Рапида" Маркус Катцер в интервью laola1.at. 

Издание также отмечает, что возможное приглашение Самородова зависит от того, покинет ли "Рапид" один из ведущих игроков команды Марко Грюль, на данный австрийский клуб нацелен продлить с ним соглашение. 

Добавим, что "Рапид" является 32-кратным чемпионом Австрии, 14 раз команда завоевывала кубок страны, трижды – Суперкубок и один раз – Кубок Интертото. В 1938 году "Рапид" завоевал кубок Германии, а в 1941-м – выиграл золотые медали чемпионата этой страны. Является самым титулованным клубом Австрии.

Напомним, что помимо "Рапида" в услугах Самородова заинтересованы турецкие клубы "Трабзонспор" и "Ризеспор", а также российские "Крылья Советов".

После окончания сезона в Казахстане у форварда завершается контракт с "Актобе" и он получит возможность перейти в другую команду в статусе свободного агента. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58
2 Астана 25 16 4 5 35-23 52
3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49
4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43
5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39
6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33
7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33
8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31
9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28
10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28
11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28
12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26
13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18
14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17

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Метки:
Сборная РК по футболу Актобе ФК КПЛ Австрия

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