Европейские клубы начали переговоры по игроку "Кайрата"

Азербайджанский "Нефтчи" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Кайрата" Рикардиньо, сообщают Vesti.kz.

По информации azerisport.com, 24-летний бразилец в данный момент играет за казахстанский "Кайрат" на правах аренды до 30 июня 2026 года.

Бакинский клуб уже вступил в переговоры с чешской "Викторией", которая владеет правами на футболиста.

Рикардиньо выступает за "Кайрат" с лета 2025 года. На счету игрока 23 матча за алматинцев, в которых он забил три гола и сделал два ассиста.

