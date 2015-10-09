Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Европейские клубы начали переговоры по игроку "Кайрата"

Европейские клубы начали переговоры по игроку "Кайрата"

Азербайджанский "Нефтчи" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Кайрата" Рикардиньо, сообщают Vesti.kz.

По информации azerisport.com, 24-летний бразилец в данный момент играет за казахстанский "Кайрат" на правах аренды до 30 июня 2026 года.

Бакинский клуб уже вступил в переговоры с чешской "Викторией", которая владеет правами на футболиста.

Рикардиньо выступает за "Кайрат" с лета 2025 года. На счету игрока 23 матча за алматинцев, в которых он забил три гола и сделал два ассиста.


