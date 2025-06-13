Известный белорусский футболист, экс-полузащитник "Астаны" Иван Маевский, ныне являющийся ассистентом главного тренера в словенском "Целе", в беседе с корреспондентом Vesti.kz Димашем Тулегеновым прокомментировал трансфер бразильского нападающего Эдмилсона в стан алматинского "Кайрата". Он на протяжении двух лет работал с ним в "Целе".

"Это очень хороший нападающий, нетипичный бразилец в плане работоспособности. Он не чурается черновой работы. У нас игра была заточена на высокий прессинг, нападающий должен был покрывать большой объем работы, и он это потрясающе делал. Он действительно не ленивый футболист. Плюс, после потери мяча, он был одним из лучших по реакции, потому что одним из наших требований было моментально вступать в отбор и возвращать мяч. Он очень хорош в игре без мяча. При игре с мячом он, как и все бразильцы, достаточно техничный. Для меня он очень хороший нападающий. Единственное, у нас он был в роли второго нападающего, потому что очень хорошо играл литовец Армандас Кучис, который много забивал, поэтому Эди был вторым нападающим. Но даже в этом статусе он забивал и приносил пользу".

"Он очень хорош на "втором этаже", в игре головой. Соответственно, для него нужны мячи в штрафную. Мы этим мало пользовались, потому что у нас был другой стиль футбола, как таковых подач верхом было мало. Возможно, поэтому он не смог раскрыться на 100 процентов. Если в "Кайрате" будут хорошие доставки мяча в штрафную, то он может приносить пользу. И считаю, что он сможет адаптироваться к чемпионату Казахстана, потому что он очень хороший парень, характер потрясающий. Я не могу ничего негативного сказать. Мне, на самом деле, даже жаль, что он от нас ушел. Может быть, если бы к нему было чуть больше доверия, если бы он был первым нападающим, то принес бы еще больше пользы".

Маевский отметил классную игру бразильца на "втором этаже", а также выразил надежду, что стиль игры "Кайрата" поможет раскрыться ему еще лучше, чем в "Целе".

"У него был контракт на два года, и, видимо, от "Кайрата" предложение было лучше, чем от нас. Считаю, что для него это отличный шаг, поэтому желаю ему только успехов, вчера уже написал ему об этом. Сказал ему, что там два белоруса играют (Александр Мартынович и Валерий Громыко), если что, общайся с ними, пусть помогают тебе (смеется). Очень хороший парень. У него был непростой момент, потому что в прошлом году у него супруга была беременна. Она была в Португалии, родила. Для него был сложный момент, когда он находился на расстоянии. Но он через это прошел, и сейчас семья уже с ним. Я практически уверен, что он принесет "Кайрату" пользу.

Также экс-футболист "Астаны" добавил, что в "Кайрате" у Эдмилсона есть, к кому обратиться в случае помощи. Конечно, он имел в виду своих соотечественников - футболистов из Беларуси.



Ранее на нашем сайте вышел материал, в котором были озвучены сомнения относительно того, потянет ли Эдмилсон уровень Лиги чемпионов и принесет ли пользу действующим чемпионам Казахстана. Маевский дал ответ на эти сомнения.

"Могу одно сказать: уровень второй или третьей лиги Португалии будет выше уровня многих команд чемпионатов Казахстана и Словении. Это однозначно. Там очень сильная тренерская школа, техническая оснащенность футболистов, много бразильцев. Поэтому недооценивать даже третью лигу Португалии нельзя. Когда он выходил на поле у нас, то приносил пользу. Я очень надеюсь, что он поможет "Кайрату". Но никогда не знаешь, ведь адаптация в новом месте - это всегда вопрос. Желаю ему и "Кайрату" успехов".

Напоследок Иван дал понять, что Эдмилсон - проверенный еврокубками футболист, а также отметил юного таланта "Кайрата" Дастана Сатпаева, которому пожелал стать звездой футбола.

"Глядя иногда на трансферы, которые осуществляются в разных командах... Многие берут футболистов-ноунеймов, непонятно кого, а Эди два года был у нас. Мы играли в еврокубках, пускай даже и выходил мало, но играл, какая разница? Поэтому надеюсь, что он поможет. Вижу, что у "Кайрата" Сатпаев играет. Главное, чтобы его сейчас не трогали чересчур много, чтобы парень спокойно развивался, рос и, дай бог, стал настоящей звездой футбола. Очень бы этого хотелось!", - сказал Маевский в беседе с корреспондентом Vesti.kz Димашем Тулегеновым.



Напомним, что "Кайрат" объявил о подписании 28-летнего бразильского нападающего в четверг, 12 июня. За два года в "Целе" он стал чемпионом и обладателем Кубка Словении, а также дошел до четвертьфинала Лиги конференций 2024/25.

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Фото: личный архив Ивана Маевского©️