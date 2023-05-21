"Это отговорки для слабых". Кекер объяснил разгромное поражение "Кайрата"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 22:24
©ФК "Кайрат"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер прокомментировал разгромное поражение от "Кайсара" в матче десятого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

Матч в Алматы завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

– В первую очередь, хочу извиниться перед болельщиками. Мы не имеем права так играть дома. Слишком болезненное поражение. Так если разобраться, любое поражение – болезненное.

– Показалось, что футболисты вышли на поле немотивированные. Мы не узнали вашу команду. С чем это связано?

– Пока не могу объяснить, что произошло. Завтра поговорим с футболистами и обсудим. Пока не могу ничего сказать. Такое бывает, когда в команде есть нестабильность. На данный момент у нас это прослеживается.

– Может, это влияние того, что команда три последних матча играет одним составом? Плюс, "Кайсар" отдыхал около недели, а мы за неделю сыграли три игры...

– Это отговорки для слабых. У нас есть команда. Мы готовимся, должны выходить и играть каждую игру. Если посмотреть на европейские чемпионаты, команды играют в таком режиме, и все равно готовы. В первую очередь, мы виноваты сами. Других факторов нет.

– То, что "Кайсар" едва ли не самая высокорослая команда чемпионата и, в целом, всегда низко сидят и обороняются. У вас было понимание, как вскрыть эту оборону и как отыграться со счета 0:3?

– Понимание было, но мы не смогли воплотить те идеи, которые у нас были. Моменты у нас были, но мы их не реализовали. Возможно, если бы мы забили первыми, игра сложилась бы по-другому. Но уже ничего не изменить.

Для алматинцев это второе поражение в сезоне. Примечательно, что команда Кирилла Кекера вновь уступила дома. Ранее "Кайрат" 9 апреля проиграл "Жетысу" - 2:3.

Алматинцы с 18-ю очками делят третье и четвертое место с "Кайратом". "Кайсар", набрав 16 баллов переместился на седьмое место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 11 8 1 2 16-11 25
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9
13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Кайрат ФК Кайсар ФК КПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:24
КПЛ
"Это отговорки для слабых". Кекер объяснил разгромное поражение "Кайрата"
Сегодня , 21:53
КПЛ
"Актобе" неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Казахстана
Сегодня , 20:34
КПЛ
Видеообзор разгромного поражения "Кайрата" в матче чемпионата Казахстана
Сегодня , 19:53
КПЛ
Сенсацией завершился матч "Кайрата" в чемпионате Казахстана
Сегодня , 19:30
КПЛ
Видеообзор победы "Тобола" над аутсайдером чемпионата Казахстана
Сегодня , 17:55
КПЛ
Минимальной победой завершился матч "Тобола" с аутсайдером чемпионата Казахстана
Сегодня , 13:45
КПЛ
"Адиев дал энергию". Астанов рассказал о победном голе "Кызыл-Жару" и возвращении в сборную
Сегодня , 13:17
КПЛ
"Хочу остаться в Казахстане". Бразильский технарь из "Кызыл-Жара" - об игре в КПЛ и подарке от Роналду
Сегодня , 09:40
КПЛ
Прямая трансляция матчей "Тобола", "Кайрата" и "Актобе" в 10 туре КПЛ
Вчера , 23:00
КПЛ
"Нет оправданий". Тренер "Астаны" - о победе в матче за лидерство КПЛ, травмах и оценке "Кызыл-Жару"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»