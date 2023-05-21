Сенсацией завершился матч "Кайрата" в чемпионате Казахстана

"Кайрат" в матче десятого тура КПЛ-2023 принимал на своем поле кызылординский "Кайсар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Алматы завершилась неожиданной победой гостей со счетом 3:0. На десятой минуте первый гол в ворота "Кайрата" забил Жоао Педро Оливейра.

Затем, на 24-й минуте Дмитрий Бородин точным ударом с пенальти удвоил преимущество "волков". На третьей компенсированной к первому тайму минуте Бородин реализовал еще один одиннадцатиметровый.

Для алматинцев это второе поражение в сезоне. Примечательно, что команда Кирилла Кекера вновь уступила дома. Ранее "Кайрат" 9 апреля уступил "Жетысу" - 2:3.

Алматинцы с 18-ю очками пока остаются на четвертом месте. "Кайсар", набрав 16 баллов переместился на седьмое место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 11 8 1 2 16-11 25 2 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Тобол 10 4 2 4 13-14 14 8 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 9 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11 11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4 14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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