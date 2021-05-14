"Если бы был "наезд", я бы сам "переехал" их". Агент - о конфликте в "Жетысу" и возвращении казахстанца в клуб РПЛ

Известный агент Дмитрий Селюк в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему "Жетысу" покинули его клиенты и где они продолжат карьеру. Отметим, что ранее стало известно об уходе защитников Алии Абубакара, Филипа Иполе и Акмаля Бахтиярова. Также талдыкорганский клуб официально заявил о прекращении сотрудничества с Александром Кислицыным и Бауыржаном Турысбеком.

- Дмитрий, почему Ваши клиенты в "Жетысу" - Иполе, Абубакар и Бахтияров - покидают клуб?

- Мы изначально договорились, что Иполе и Акмаль проведут короткий срок в "Жетысу" и затем вернутся в "Сочи". Мы прекрасно понимали, что "Жетысу" ориентируется не просто на футболистов из Казахстана, а именно на местных, талдыкорганских игроков. Я им дал игроков на несколько месяцев, но у нас в контракте так и указано - аренда до июня.

- Но Абубакар не в аренде, почему уходит он?

- С ним тоже была договоренность до июня, я же говорю - клуб сейчас ориентируется на других игроков. Не знаю, насколько правильно такое направление, но такого количества местных игроков нет даже в "Барселоне". С одной стороны, безусловно, хорошо, что дают играть своим, молодым ребятам, но просто команда вылетит, вот и все.

- Если у игроков контракты до июня, почему они покидают команду сейчас?

- Ситуация такая, что тому же Иполе нужно продлить визу в России, иначе он потом не въедет в страну и на это уйдет много времени.

- Но Акмалю не нужна виза, однако он покидает "Жетысу"?

- Я не знаю, почему Акмалю не было особо доверия, он действительно мог бы остаться до июня, но поскольку аренда Иполе и Бахтиярова была согласована одним решением, значит, и вернуться в "Сочи" им лучше вместе.

- По слухам, в "Жетысу" произошел серьезный конфликт между игроками, причастны ли к нему Ваши игроки, и знаете ли Вы детали этой ситуации?

- Мои игроки не принимали в этом участие, если бы был "наезд" на них, я бы сам "переехал" тех, кто бы это сделал. Да и вы посмотрите на Иполе и Абубакара, с их габаритами на них просто так не наедешь, они бы сами могли "отоварить". Но, возможно, что конфликт с участием других игроков там произошел, ведь некоторых казахстанских футболистов все-таки убрали.

- Если объективно оценивать, период выступления Ваших игроков в "Жетысу" нельзя назвать удачным?

- Согласен, это неудачный период. Но в "Жетысу" выдерживают линию с местными игроками. Если они найдут 11 местных ребят и сыграют с ними успешно, я готов им подарить 100 тысяч евро.

Но у меня нет никаких претензий к "Жетысу", они выполнили все свои обязательства. Просто личное мое мнение, то направление, которое они выбрали, не совсем правильное, только с местными невозможно выполнить задачу, поставленную перед ними.

Напомним, что после десяти туров "Жетысу" располагается на последнем, 14-м месте в турнирной таблице OLIMPBET-чемпионата Казахстана.

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