Полузащитник "Астаны" Эльхан Астанов может вернуться в родной "Ордабасы". Клубы близки к заключению сделки, сообщают Vesti.kz.

"Эльхан Астанов близок к возвращению "Ордабасы". Воспитанник шымкентской школы футбола ждет возващения домой. Стороны близки к соглашению. Зимой Эльхан отказался от возвращения в Шымкент", - пишет источник.

В этом сезоне 25-летний Астанов провел 12 матчей во всех турнирах за "Астану". Он стал автором одного гола.

Добавим, что в это трансферное окно столичный клуб уже покинул другой казахстанец Арман Кенесов.

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