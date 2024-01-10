"Елимай" усилился нападающим сборной Казахстана

"Елимай" объявил о подписании нападающего сборной Казахстана Ивана Свиридова, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу семейского клуба.

21-летний Свиридов является воспитанником карагандинского футбола. Минувший сезон провел в "Шахтере". В составе "горняков" сыграл 23 матча в КПЛ, забил семь голов и сделал одну голевую передачу. Также с "Шахтером" играл в Лиге конференций.

Свой дебютный матч в составе сборной Казахстана нападающий провел в выездном матче со Словенией в отборе на чемпионат Европы-2024.

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Напомним, "Елимай" по итогам сезона в первой лиге добился повышения в классе и теперь сыграет в премьер-лиге. В межсезонье команду возглавил казахстанский специалист Андрей Карпович, который привел "Актобе" к бронзовым медалям в чемпионате Казахстана-2023.