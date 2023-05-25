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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Хотел в "Астану" и получал критику от Адиева. Как талант из "Шахтера" рвется в сборную Казахстана

Хотел в "Астану" и получал критику от Адиева. Как талант из "Шахтера" рвется в сборную Казахстана
©ФК "Шахтер"

В этом году "Шахтер" из-за финансовых трудностей в большей степени сделал акцент на собственных воспитанниках, и некоторые из них этим шансом успешно воспользовались. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о подъеме молодого нападающего Ивана Свиридова, который прошел через воспитательные меры Магомеда Адиева и пару лет назад мечтал перебраться в "Астану". 

Свиридов уже не первый год является одним из самых перспективных выпускников школы "Шахтера" и в основе "горняков" он появился еще в 2021 году. Тогда команду возглавлял нынешний тренер сборной Казахстана Магомед Адиев. В ходе перестройки состава Магомед Мусаевич в том числе проверял молодежь, и в это время сверкнул Свиридов. Иван сыграл пять матчей в середине лета 2021 года, дебютировал в еврокубках и даже забил в КПЛ, причем в очень дерзком стиле против большого соперника - "Астаны". 

Но именно после той игры у Свиридова начались проблемы. Игрок перестал попадать даже в заявку, а затем Адиев объяснил, почему это произошло: 

"К сожалению, думаю, тут моя ошибка в том, что я не донес до Ивана и его отца... Очень переживаю за этого футболиста, ведь он молодой, ты его ведешь, хочется, чтобы он прогрессировал. Но его проблема не в игровом плане, а в том, что за его спиной стоят те агенты, которые сосредоточены на своих нюансах, а не на карьере Ивана. Это свойственно молодым.

Как в книге "Алхимик" был посыл - мы ищем счастье по всему миру, а на самом деле счастье рядом, за углом. Это я пытался донести до Свиридова. А ему говорят, что где-то там будет хорошо. В этом плане не так с ним разговаривали. Поэтому парень откатился от тех позиций, на которые мы вышли". 

По слухам, в тот период Свиридову обещали организовать переход в "Астану", но до этого так и не дошло. При этом Иван ранее уже был в системе столичного клуба, но после вернулся в "Шахтер". 

В прошлом году нападающий постепенно приходил в себя, но скорее был игроком ротации. За основной состав "Шахтера" в 2022 году он забил всего один раз в 20 матчах во всех турнирах. Партнеры по "Шахтеру" признавали, что Свиридов талантливый, но в то же время отмечали в нем минусы. Например, вот что говорил опытный хорватский защитник Иван Граф: "Ваня Свиридов хороший игрок, у него все есть, но только надо быть умнее, с головой чуть поработать. Если он это сделает, то будет играть на хорошем уровне". 

В нынешнем сезоне Свиридов, похоже, прислушался к совету Графа. Иван стал одним из самых результативных казахстанских игроков. В девяти матчах чемпионата и Кубка Казахстана у него уже пять голов.

Свиридов стал гораздо лучше чувствовать моменты в штрафной и показал разнообразные навыки по части реализации. Характерный гол, демонстрирующий потенциал Свиридова, был забит им в матче с "Мактааралом". Классный быстрый разворот в штрафной, что помогло выиграть позицию и выйти на ударную позицию. 

Да, пока это лишь яркое начало и надо посмотреть, как игрок пройдет всю дистанцию. Но очевидно, что у Свиридова есть данные и в перспективе он вполне способен выступать даже на уровне сборной Казахстана. Спустя пару лет слова Адиева остаются актуальными, ведь счастье Свиридова действительно оказалась рядом и "Шахтер" на данный момент - оптимальное место для его развития. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 9 1 2 17-11 28
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9
13 Аксу Пв 11 1 1 9 9-22 4
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ Адиев Магомед

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