"Елимай" решил судьбу некоторых игроков

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 22:56
©instagram.com/fc_elimai

Футбольный клуб "Елимай" продлил контракты с рядом игроков, в числе которых Денис Кавлинов, Берик Айтбаев, Султан Абилгазы, Дмитрий Шмидт и капитан команды Еркебулан Нургалиев, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Айдына Кожахмета.

Отмечается, что в декабре клуб из Семея проведет селекционный сбор в Алматы, на котором новый главный тренер Андрей Карпович просмотрит остальных игроков из прошлого сезона и нескольких потенциальных новичков.

Ранее отмечалось, что "Елимай" заинтересован в игроке сборной Казахстана.

Напомним, что "Елимай" стал победителем первой лиги сезона-2023 и этим самым завоевал путевку в высший дивизион чемпионата страны.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Елимай ФК КПЛ Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:56
КПЛ
"Елимай" решил судьбу некоторых игроков
Вчера , 21:50
КПЛ
На игроков "Астаны" имеется спрос. Подробности
Вчера , 14:02
КПЛ
"Актобе" наказали после ухода Карповича
8 ноября, 20:52
КПЛ
"Тобол" обратил внимание на тренера из Италии
8 ноября, 17:00
КПЛ
"Он достигнет уровня Зайнутдинова". Игрока сборной Казахстана ждут в Европе
8 ноября, 14:01
КПЛ
В "Тоболе" сделали заявление о новом тренере и пригрозили раскрыть шокирующие подробности
8 ноября, 13:28
КПЛ
Футболист казахстанского клуба получил "Золотой мяч" и потроллил Месси
8 ноября, 11:19
КПЛ
"Елимай" заинтересован в игроке сборной Казахстана
7 ноября, 19:45
КПЛ
Карпович официально представлен в новом клубе после ухода из "Актобе"
7 ноября, 19:23
КПЛ
Кайрат Боранбаев сделал первое заявление после выхода на свободу
© 2008 - 2023 ТОО «EML»