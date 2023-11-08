"Елимай" заинтересован в игроке сборной Казахстана

Защитник сборной Казахстана по футболу Еркин Тапалов может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этом году Тапалов провел стабильный сезон в петропавловском "Кызыл-Жаре" и закрепился в обойме сборной Казахстана, поэтому интерес к игроку обозначался еще с лета от разных клубов. Сейчас Тапалов вновь востребован среди нескольких клубов, одним из которых является "Елимай".

Еркина высоко котирует новый тренер семейской команды Андрей Карпович. Кроме того, "Елимай" способен улучшить финансовые условия игрока по сравнению с периодом в "Кызыл-Жаре".

В прошедшем розыгрыше чемпионата Казахстана Тапалов провел за "Кызыл-Жар" 24 матча. Также на его счету четыре игры в составе сборной Казахстана в отборе ЧЕ-2024.

"Елимай" является победителем первой лиги-2023 и в следующем году выступит в высшем дивизионе чемпионата страны.