"Елимай" из Семея определился с планом подготовки к сезону-2027. В межсезонье клуб проведёт три учебно-тренировочных сбора, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "Елимая".

Первый этап запланирован на декабрь и пройдёт в Алматы. В январе и феврале команда продолжит подготовку в турецком Белеке.

К декабрьскому сбору вместе с игроками основного состава присоединятся перспективные воспитанники футбольного центра "Елимая". Для молодых футболистов это станет возможностью проявить себя перед тренерским штабом.

Расписание контрольных матчей клуб опубликует позднее.

В минувшем сезоне чемпионата Казахстана семейский клуб занял шестое место. Кроме того, "Елимай" дебютировал в еврокубках, сыграв в квалификации Лиги конференций.

В конце октября клуб объявил об уходе Андрея Карповича с поста главного тренера. Новым наставником "Елимая" стал шотландский специалист Петер Левен.