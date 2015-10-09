"Елимай" объявил об уходе Карповича и выбрал замену

ФК "Елимай" объявил об уходе главного тренера Андрея Карповича. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба из Семея.

В заключительном матче сезона обязанности главного тренера будет исполнять Серикбек Каппаров. Он работает с молодёжным составом "Елимая" и является воспитанником семейского футбола.

Карпович возглавил "Елимай" 7 ноября 2023 года и стал одной из ключевых фигур в истории возрождённого клуба.

Под его руководством семейская команда закрепилась в Казахстанской премьер-лиге, а по итогам сезона-2025 заняла четвёртое место в чемпионате страны. Этот результат позволил "Елимаю" впервые в истории выйти на европейскую арену и принять участие в квалификации Лиги конференций . Дебют клуба в еврокубках состоялся в июле 2026 года в противостоянии с ереванским "Алашкертом".

Вместе с главным тренером команду покидает Фёдор Симиниди. Руководство клуба выразило благодарность обоим специалистам за совместную работу и участие в возрождении семейского футбола.

Последнюю игру в этом сезоне семейская команда проведёт 31 октября против кокшетауского "Окжетпеса".

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