"Ордабасы" начал охоту за талантом "Кайрата" и готов предложить ему огромный контракт

Атакующий полузащитник "Кайрата" и сборной Казахстана Азамат Туякбаев входит в сферу интересов новоиспечённого чемпиона страны "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шымкентский клуб продолжает активно изучать рынок казахстанских футболистов, и одним из тех, кого "Ордабасы" хотел бы подписать, является именно Туякбаев. В 19-летнем игроке видят огромный потенциал и считают, что он способен бурно прогрессировать уже в ближайшие годы. Кроме того, Азамат, возможно, рассматривается как потенциальная замена Жасулану Амиру, которым интересуются клубы из Европы.

Интересно, что "Ордабасы" готов предложить Туякбаеву очень солидный личный контракт на несколько лет, который будет существенно превышать его нынешние условия в "Кайрате" (сейчас у Азамата один из самых скромных контрактов в алматинском клубе).

Но на данный момент трансфер выглядит труднореализуемым из-за позиции "Кайрата". Алматинцы не рассматривают продажу игрока внутри КПЛ даже в случае щедрого предложения по выкупу, поскольку хотят, чтобы игрок развивал карьеру в Европе и в дальнейшем перебрался именно туда.

В нынешнем сезоне КПЛ Туякбаев провел за "Кайрат" 19 матчей, забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Кроме того, в этом году воспитанник алматинского клуба дебютировал за сборную Казахстана в матче против Молдовы. На ближайшие игры Лиги наций в ноябре Туякбаев также вызван.

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