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Вчера 22:05
 

Команда Чеснокова обыграла "Динамо" и оставила его без Кубка России

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Команда Чеснокова обыграла "Динамо" и оставила его без Кубка России Фото: vk.ru/fckssamara©

Самарские "Крылья Советов" обыграли махачкалинское "Динамо" в Кубке России по футболу сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

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Самарские "Крылья Советов" обыграли махачкалинское "Динамо" в Кубке России по футболу сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

Встреча пятого тура группы C прошла в Самаре и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Амар Рахманович (32-я минута) и Михайло Баньяц (68-я).

Казахстанский игрок "Крыльев Советов" Ислам Чесноков появился на поле на 46-й минуте, заменив Ильзата Ахметова.

Самарцы, набрав девять очков, занимают второе место в квартете С, тогда как махачкалинцы расположились на четвёртой строчке с одним баллом. "Динамо" стало первым клубом РПЛ, вылетевшим из нынешнего розыгрыша Кубка России.

24 ноября "Крылья Советов" сыграют на выезде с "Зенитом", а 25 ноября "Динамо" примет "Балтику".

Напомним, что летом "Крылья Советов" арендовали Чеснокова у костанайского "Тобола" до 30 июня 2027 года.

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