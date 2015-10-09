Жозе Моуринью предложил "Реалу" трёх новых игроков

Мадридский "Реал" под руководством Жозе Моуринью сделал приоритетом подписание центрального полузащитника на летнее трансферное окно 2027 года и рассматривает трёх кандидатов для усиления состава, передают Vesti.kz.

По данным источника, потенциальные трансферы оцениваются в сумму от 50 до 100 миллионов евро. Клубу нужен игрок для конструирования атак из глубины и улучшения контроля мяча.

Аюб Буадди ("Манчестер Сити")

19-летний марокканец из "Лилля" перешёл в "Манчестер Сити" этим летом за 95 миллионов евро, подписав контракт до 2031 года. Его покупка усложняется высокой стоимостью, однако ситуация может измениться из-за финансовых нарушений "Сити" и возможного вылета клуба из премьер-лиги.

Адам Уортон ("Кристал Пэлас")

22-летний английский хавбек рассматривается как организатор игры. "Кристал Пэлас" требует за футболиста, чей контракт рассчитан до июня 2029 года, более 100 миллионов евро.

Мартин Субименди ("Арсенал")

27-летний испанский опорник является самым доступным вариантом (50-60 миллионов евро). Он перешёл в "Арсенал" в 2025 году за 60 миллионов евро, но потерял место в составе Микеля Артеты. Его плюсами являются опыт в Ла Лиге и навыки позиционной игры.

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