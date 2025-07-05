"Елимай" отыгрался со счета 0:2, но уступил "Тоболу" в КПЛ-2025

ФК "Тобол" вырвал победу у "Елимая" в матче 15-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Семее завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

На 13-й минуте черногорец Марко Вукчевич вывел костанайцев вперед. Марокканец Ахмед Эль-Мессауди на 45-й минуте удвоил преимущество "Тобола".

На 49-й минуте лидер "Елимая" Серикжан Мужиков не смог реализовать пенальти. Впрочем, на 59-й минуте Роман Муртазаев сумел размочить счет.

На 63-й минуте нападающий семейского клуба Иван Свиридов восстановил равновесие - 2:2.

Тем не менее, победителем матча стал "Тобол", в составе которого на 70-й минуте отличился Ислам Чесноков.

Таким образом, "Тобол" набрал 31 очко и занимает четвертое место. У "Елимая" 24 балла и пятая строчка в турнирной таблице.



