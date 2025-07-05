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"Елимай" отыгрался со счета 0:2, но уступил "Тоболу" в КПЛ-2025

©ФК "Елимай"

ФК "Тобол" вырвал победу у "Елимая" в матче 15-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Семее завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

На 13-й минуте черногорец Марко Вукчевич вывел костанайцев вперед. Марокканец Ахмед Эль-Мессауди на 45-й минуте удвоил преимущество "Тобола".

На 49-й минуте лидер "Елимая" Серикжан Мужиков не смог реализовать пенальти. Впрочем, на 59-й минуте Роман Муртазаев сумел размочить счет.

На 63-й минуте нападающий семейского клуба Иван Свиридов восстановил равновесие - 2:2.

Тем не менее, победителем матча стал "Тобол", в составе которого на 70-й минуте отличился Ислам Чесноков.

Таким образом, "Тобол" набрал 31 очко и занимает четвертое место. У "Елимая" 24 балла и пятая строчка в турнирной таблице.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
2 Астана 15 10 4 1 32-15 34
3 Актобе 16 10 2 4 26-12 32
4 Тобол 14 9 4 1 27-12 31
5 Елимай 15 7 3 5 20-15 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 14 5 5 4 14-12 20
8 Женис 15 3 8 4 15-14 17
9 Кызылжар 15 3 7 5 17-20 16
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 15 3 3 9 9-22 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 17 1 2 14 9-37 5

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