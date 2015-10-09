"Экзотический эксперимент". Как в Дании обрадовались продаже Оразова в "Елимай"

В конце прошлой недели "Елимай" порадовал своих болельщиков новостью о контракте с Рамазаном Оразовым. Он выступал за семейчан на правах аренды из "Силькеборга", а теперь заключил с клубом полноценный договор. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о реакции датчан на продажу Оразова.

Летом 2024 года Оразов подписал контракт с датским "Силькеборгом" из высшего дивизиона, перейдя туда на правах свободного агента после периода в "Актобе". Однако в новом клубе ему не удалось стать своим в полной мере - за год он провёл 23 игры, в которых забил три гола, после чего вернулся в Казахстан, на правах аренды в "Елимай".

За год в "Силькеборге" он отыграл всего 708 минут, а за три с половиной месяца в Семее - 825 минут. В десяти матчах за "Елимай" он оформил статистику 2+2, что тоже превосходит 3+0 за год в Дании. Стало понятно, что датский футбол Оразову не подошёл, и возвращаться туда из аренды было бы нелогично.

Поэтому стороны быстро пришли к соглашению. В субботу "Елимай" объявил о полноценном подписании контракта с хавбеком:

"27-летний опытный полузащитник национальной сборной Казахстана Рамазан Оразов подписал контракт на новый сезон и официально стал игроком футбольного клуба "Елимай"! В прошлом году он провёл вторую часть чемпионата, выступая на правах аренды за семейский клуб после перехода из датского "Силькеборга". За это время Рамазан провёл 820 минут на поле, забил два гола и отдал две голевые передачи. Продемонстрировав стабильную игру, он сумел завоевать доверие болельщиков, и этим летом клуб выкупил его контракт полностью", - сказано в заявлении.

В "Силькеборге" обрадовались продаже Оразова

Вместе с официальным объявлением "Елимая" вышла и информация от "Силькеборга", с комментариями спортивного директора клуба Йеспера Стюкера. Он открыто заявил, что рад тому, как Оразов проявил себя в аренде, и рад его трансферу в "Елимай" на постоянной основе. Значит, в "Силькеборге" ещё летом понимали, что не рассчитывают на казахстанца в долгосрочной перспективе.

"Когда летом мы отдали Рамазана в аренду, мы надеялись, что к новому году они выкупят его. Поэтому мы рады, что Рамазан так хорошо проявил себя в Казахстане, что все стороны согласились на переход. Мы рады, что Рамазан снова нашёл себя в родной стране, потому что, оглядываясь назад, мы должны признать, что в "Силькеборге" он не смог полностью раскрыть свой потенциал. Однако мы были рады, что он был в нашем клубе, где вносил большой вклад в работу и демонстрировал профессиональный подход. Мы желаем Рамазану всего наилучшего в будущем", - сказал он.

"Иначе и быть не могло. Экзотический эксперимент, который не принёс результатов. Сумма трансфера, вероятно, была не очень большой, но лучше потратьте её на Тобиаса Слотсагера". "Я один из немногих, кто видел, как он забил гол в пустые ворота на стадионе Roskilde Stadion в кубковом турнире - "Силькеборг" тогда выиграл". "Мудрое решение. Между ними (клубом и игроком) никогда не было совместимости". "Это хорошо для него". "Было приятно видеть его на поле. Ему не хватало возможностей проявить себя".

Болельщики тоже не остались в стороне и сделали несколько заявлений по продаже игрока.

Как видим, никто не жалеет о продаже Оразова, и лишь один из высказавшихся отметил, что Рамазану не дали шансов в полной мере себя раскрыть в Дании.

Все комментарии были оставлены под постами "Силькеборга" в Facebook и Instagram

Отметим, что в конце января Оразова исполнится 28 лет. На его счету 35 матчей и один гол за

За свою карьеру Оразов поиграл в ряде стран: Латвии, России, Словении и Дании. Однако нигде ему не удалось задержаться больше чем на год.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!