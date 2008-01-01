Экс-тренер участника еврокубков от Казахстана получил предложение от другого клуба КПЛ

Ранее в эту команду отправляли другого специалиста.

Стойчо Младенов. Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:46
Бывший главный тренер "Кайсара" Стойчо Младенов ведет переговоры с другим клубом из казахстанской премьер-лиги, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что Младенов возглавлял "Кайсар" на протяжении четырех сезонов, но за два тура до завершения чемпионата-2020 в спешном порядке покинул кызылординский клуб. Тогда Младенов даже не попрощался с командой. В целом, это не стало сюрпризом для игроков, так как в течение года болгарин не раз вступал в конфликты с лидерами команды, а подробности скандалов просачивались в прессу.

Однако недавно Младенов звонил некоторым игрокам "Кайсара" и просил пока не подписывать контракт ни с кем, так как он в ближайшее время возглавит один из клубов КПЛ и заберет их с собой, пригласив в свою новую команду. Правда, название клуба болгарин озвучивать не стал.

Предположительно, речь идет об "Ордабасы", где одновременно со звонком Младенова игрокам "Кайсара", начался обзвон со стороны руководства шымкентского клуба местных игроков. Им сообщили, что появилась ясность с новым наставником команды и что он желает посмотреть всю местную молодежь на первом сборе в Турции.

Ранее сообщалось, что еще одним кандидатом на пост главного тренера "Ордабасы" является российский специалист Владимир Газзаев.

Напомним, "Кайсар" минувший чемпионат завершил на седьмом месте. В прошлом сезоне команда завоевала Кубок страны и получила право выступать в Лиге Европы со второго отборочного раунда, где проиграла кипрскому АПОЭЛу (1:4).
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайсар ФК Ордабасы ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:46
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