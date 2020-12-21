Экс-тренер "Актобе" и "Тобола" может возглавить пятый клуб КПЛ

Новым главным тренером "Ордабасы"
может стать россиянин Владимир Газзаев
, сообщает Meta-ratings.kz
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Отмечается, что 40-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера шымкентского клуба. Если руководство "Ордабасы" сделает выбор в пользу Газзаева, то это станет его третьей попыткой в КПЛ. Ранее он уже возглавлял "Актобе" и "Тобол".
В минувшем сезоне КПЛ "Ордабасы" занял пятое место в турнирной таблице, набрав 31 балл после 20 туров и отстав от зоны еврокубков на одно очко.
Напомним, что последним тренером южан был 52-летний Кахабер Цхададзе. В Шымкенте он работал с 2018 года.
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